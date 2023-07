De Zuid-Koreaanse techreus Samsung Electronics vermindert voortdurend de productie van geheugenchips, waaronder NAND-flash die worden gebruikt in smartphones en pc's. Deze zet volgt op een gerapporteerd operationeel tekort van ongeveer 3,4 miljard dollar in de geheugenchipdivisie tijdens het tweede kwartaal van 2023. Deze stap volgt op een gerapporteerd operationeel tekort van ongeveer $3,4 miljard in de geheugenchipdivisie tijdens het tweede kwartaal van 2023. De afgelopen zes maanden was er een cumulatief operationeel verlies van ongeveer $7 miljard in de halfgeleideractiviteiten, waardoor het een uitdagende periode is voor 's werelds grootste geheugenchipproducent.

Eerder in april beperkte de techgigant zijn productie van geheugenchips aanzienlijk, wat leidde tot de minste kwartaalwinst sinds 2009. De vraag naar consumententoestellen blijft zwak, waardoor Samsung genoodzaakt is strategische aanpassingen door te voeren in zijn productielijnen.

Ondanks deze tegenslagen ziet Samsung een veelbelovende toekomst op de golf van kunstmatige intelligentie (AI). Het bedrijf maakte plannen bekend om zijn productie van geheugenchips met hoge prestaties, zoals High Bandwidth Memory (HBM), tegen 2024 te verdubbelen vanwege de stijgende vraag naar AI. HBM heeft een lager energieverbruik en snellere gegevensverwerking in vergelijking met traditionele NAND en wordt steeds vaker gebruikt in toepassingen voor AI, 5G, het Internet of Things (IoT) en grafische verwerking.

Volgens Samsung blijft de vraag naar servers achter omdat de klanten hun voorraden nog steeds reguleren. Desalniettemin is er een robuuste vraag naar high-density/high-performance producten, gedreven door kritieke investeringen in AI door grote hyperscalers.

Tijdens een recente earnings call verklaarde Jaejune Kim, de Exeuctive Vice President van Samsung's geheugendivisie, dat ze van plan zijn om de productieverlagingen voor geheugenchips door te zetten en afhankelijk van specifieke producten aan te passen. Het bedrijf zal echter zijn productiecapaciteiten voor high-performance geheugenchips, waaronder HBM, uitbreiden, omdat de vraag naar deze geavanceerde geheugenchips naar verwachting onophoudelijk zal groeien.

Geheugenchips, namelijk DRAM en NAND, vinden wijdverspreide toepassingen op apparaten variërend van smartphones tot servers in datacenters. Grote taalmodellen zoals Open AI's ChatGPT hebben DRAM-geheugen om geavanceerde functies uit te voeren. DRAM helpt bij multitasking en het bouwen van ingewikkelde AI-toepassingen door de gegevensverwerking te versnellen, terwijl NAND helpt bij de gegevensopslag.

Ondertussen heeft Samsung het plan opgevat om tegen 2025 te starten met 2-nanometerproductie voor onderdelen van mobiele telefoons als onderdeel van zijn bedrijfsstrategie voor gieterijen.

Afgelopen donderdag maakte Samsung zijn inkomsten voor het tweede kwartaal van 2023 bekend, waarbij de bedrijfswinst ongeveer 524 miljoen dollar bedroeg, een daling ten opzichte van de 10,88 miljard dollar van het jaar daarvoor. Deze cijfers overtroffen de voorlopige rapportverwachtingen die Samsung eerder deelde, waarin het een daling van 96% voorspelde in de operationele winst voor het tweede kwartaal en deze op ongeveer 459 miljoen dollar schatte.

Ondanks de daling van de operationele winst met 95% in het tweede kwartaal, blijft Samsung optimistisch over een geleidelijk herstel van de wereldwijde vraag naar geheugenchips in de tweede helft van het jaar. Het bedrijf erkende echter ook dat mogelijke macro-economische uitdagingen een belangrijke hindernis kunnen vormen bij het herstel van de vraag.