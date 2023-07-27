Güney Koreli teknoloji devi Samsung Electronics akıllı telefonlarda ve PC'lerde kullanılan NAND flaşı içeren bellek yongası üretimini ısrarla azaltıyor. Bu hamle, 2023'ün 2. çeyreğinde bellek yongası bölümünde bildirilen yaklaşık 3,4 milyar dolarlık işletme açığını takip ediyor. Yarı iletken işinde son altı ayda yaklaşık 7 milyar dolarlık kümülatif operasyonel kayıp yaşandı ve bu, dünyanın en büyük bellek yongası üreticisi için zorlu bir dönem haline geldi.

Nisan ayının başlarında teknoloji devi, 2009'dan bu yana en az üç aylık kâr elde etmesine yanıt vererek bellek yongası üretimini önemli ölçüde azalttı. Tüketici cihazı talebinin zayıf kalması, Samsung'u üretim hatlarında stratejik ayarlamalar yapmaya zorladı.

Bu aksiliklere rağmen Samsung, yapay zeka (AI) dalgasında daha umut verici bir gelecek öngörüyor. Artan yapay zeka talebi nedeniyle, Yüksek Bant Genişlikli Bellek (HBM) gibi yüksek performanslı bellek yongalarının üretimini 2024 yılına kadar ikiye katlamayı planladığını açıkladı. HBM, geleneksel NAND'a kıyasla daha düşük güç tüketimi ve daha hızlı veri işleme özelliklerine sahiptir ve AI, 5G, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve grafik işleme ile ilgili uygulamalarda artan kullanım bulmaktadır.

Samsung'a göre, müşteriler envanterlerini düzenlemeye devam ettiği için sunucu talebi gecikmeye devam ediyor. Bununla birlikte, yüksek yoğunluklu/yüksek performanslı ürünler, büyük hiper ölçekleyiciler tarafından yapay zekaya yapılan kritik yatırımların yönlendirdiği güçlü talebe tanık oldu.

Yakın zamanda yapılan bir kazanç görüşmesinde, Samsung'un bellek bölümünün Başkan Yardımcısı Jaejune Kim, bellek yongası üretim kesintilerine devam etmeyi ve belirli ürünlere bağlı olarak ayarlamayı planladıklarını belirtti. Bununla birlikte, bu gelişmiş bellek yongalarına olan talebin sürekli olarak artması öngörüldüğü için, firma HBM de dahil olmak üzere yüksek performanslı bellek yongası üretim kapasitelerini artıracak.

Bellek yongaları, yani DRAM ve NAND, akıllı telefonlardan veri merkezlerinde bulunan sunuculara kadar çeşitli cihazlarda yaygın uygulamalar bulur. Open AI'ın ChatGPT'si gibi büyük dil modelleri, karmaşık işlevleri gerçekleştirmek için DRAM belleğine sahiptir. DRAM, çoklu göreve yardımcı olur ve veri işlemeyi hızlandırarak karmaşık AI uygulamaları oluştururken, NAND veri depolamaya yardımcı olur.

Bu arada Samsung, dökümhane iş stratejisinin bir parçası olarak 2025 yılına kadar cep telefonu bileşenleri için 2 nanometre üretimini başlatmayı öngörüyor.

Geçen Perşembe günü Samsung, şirket genelindeki operasyonel karının bir önceki yıla göre 10,88 milyar dolardan yaklaşık 524 milyon dolara düştüğü 2023 için 2. Çeyrek gelirlerini açıkladı. Bu rakamlar, Samsung tarafından daha önce paylaşılan ön rapor beklentilerini aştı ve burada Q2 faaliyet karında %96'lık bir düşüş öngördü ve yaklaşık 459 milyon dolar olarak tahmin etti.

Samsung, ikinci çeyrekte işletme kârında %95'lik bir düşüş kaydetmesine rağmen, yılın ikinci yarısında bellek yongalarına yönelik küresel talebin kademeli olarak toparlanması konusunda iyimser olmaya devam ediyor. Ancak şirket, potansiyel makroekonomik zorlukların talebi canlandırmada önemli engeller oluşturabileceğini de kabul etti.