Южнокорейский технологический гигант Samsung Electronics продолжает сокращать производство микросхем памяти, в том числе флэш-памяти NAND, используемой в смартфонах и ПК. Этот шаг последовал за сообщением о том, что во II квартале 2023 г. операционный дефицит в подразделении микросхем памяти составил около 3,4 млрд. долл. За последние шесть месяцев совокупный операционный убыток полупроводникового подразделения составил около 7 млрд. долларов, что делает этот период сложным для крупнейшего в мире производителя микросхем памяти.

Ранее, в апреле, технологический гигант существенно сократил производство микросхем памяти, что привело к снижению квартальной прибыли с 2009 года. Спрос на потребительские устройства остается низким, что вынуждает Samsung вносить стратегические коррективы в свои производственные линии.

Несмотря на эти неудачи, компания Samsung видит более перспективное будущее на волне искусственного интеллекта (ИИ). Компания раскрыла планы по удвоению производства высокопроизводительных микросхем памяти, таких как High Bandwidth Memory (HBM), к 2024 году в связи с растущим спросом на ИИ. HBM отличается меньшим энергопотреблением и более быстрой обработкой данных по сравнению с традиционной NAND и находит все большее применение в приложениях, связанных с ИИ, 5G, Интернетом вещей (IoT) и обработкой графики.

По данным Samsung, спрос на серверы продолжает отставать, поскольку заказчики все еще регулируют свои запасы. Тем не менее на высокоплотные и высокопроизводительные продукты наблюдается высокий спрос, обусловленный значительными инвестициями в ИИ со стороны крупных гипермасштабируемых компаний.

В ходе недавнего отчета о прибылях и убытках Джеджун Ким, исполнительный вице-президент подразделения памяти Samsung, заявил, что компания намерена продолжать сокращение производства микросхем памяти и корректировать его в зависимости от конкретных продуктов. Однако компания будет наращивать мощности по производству высокопроизводительных микросхем памяти, включая HBM, поскольку спрос на эти передовые микросхемы памяти, по прогнозам, будет постоянно расти.

Микросхемы памяти, а именно DRAM и NAND, находят широкое применение в различных устройствах - от смартфонов до серверов, расположенных в центрах обработки данных. Большие языковые модели, такие как ChatGPT компании Open AI, оснащены памятью DRAM для выполнения сложных функций. DRAM помогает работать в многозадачном режиме и создавать сложные ИИ-приложения, ускоряя обработку данных, а NAND - их хранение.

Между тем, в рамках стратегии развития литейного бизнеса Samsung планирует к 2025 году начать производство компонентов для мобильных телефонов по нормам 2-нанометра.

В прошлый четверг Samsung опубликовала данные о доходах за второй квартал 2023 года, в котором операционная прибыль компании составила около 524 млн. долл. Эти цифры превзошли предварительные ожидания, озвученные ранее компанией Samsung, которая прогнозировала падение операционной прибыли во II квартале на 96% и оценивала ее в 459 млн. долл.

Несмотря на 95%-ное падение операционной прибыли во II квартале, Samsung сохраняет оптимизм в отношении постепенного восстановления мирового спроса на микросхемы памяти во второй половине года. Однако компания также признала, что потенциальные макроэкономические проблемы могут стать серьезным препятствием на пути к восстановлению спроса.