تعمل Samsung Electronics العملاقة في كوريا الجنوبية على تقليص إنتاجها لشرائح الذاكرة التي تتضمن فلاش NAND المستخدم في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر. تأتي هذه الخطوة في أعقاب النقص التشغيلي المبلغ عنه بنحو 3.4 مليار دولار في قسم شرائح الذاكرة خلال الربع الثاني من عام 2023. كانت هناك خسارة تشغيلية تراكمية بنحو 7 مليارات دولار في أعمال أشباه الموصلات على مدى الأشهر الستة الماضية ، مما يجعلها فترة صعبة لأكبر شركة مصنعة لشرائح الذاكرة في العالم.

في وقت سابق من شهر أبريل ، قلص عملاق التكنولوجيا إنتاجه لشرائح الذاكرة بشكل كبير ، استجابة لأقل أرباح ربع سنوية منذ عام 2009. لا يزال الطلب على الأجهزة الاستهلاكية ضعيفًا ، مما أجبر شركة Samsung على إجراء تعديلات استراتيجية في خطوط إنتاجها.

على الرغم من هذه النكسات ، تتصور Samsung مستقبلًا واعدًا أكثر على موجة الذكاء الاصطناعي (AI). كشفت عن خطط لمضاعفة إنتاجها من رقائق الذاكرة عالية الأداء ، مثل ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) ، بحلول عام 2024 بسبب ارتفاع الطلب على الذكاء الاصطناعي. يتميز HBM باستهلاك أقل للطاقة ومعالجة أسرع للبيانات مقارنةً بـ NAND التقليدية ويكتشف استخدامًا متزايدًا في التطبيقات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والجيل الخامس وإنترنت الأشياء (IoT) ومعالجة الرسوم.

وفقًا لشركة Samsung ، لا يزال الطلب على الخادم يتأخر حيث لا يزال العملاء ينظمون مخزوناتهم. ومع ذلك ، فقد شهدت المنتجات عالية الكثافة / عالية الأداء طلبًا قويًا مدفوعًا بالاستثمارات الهامة في الذكاء الاصطناعي من قبل فائقين الفروقات الرئيسية.

خلال مكالمة حديثة حول الأرباح ، صرح Jaejune Kim ، نائب رئيس Exeuctive لقسم الذاكرة في Samsung ، أنهم يعتزمون الاستمرار في خفض إنتاج شرائح الذاكرة ، والتعديل اعتمادًا على منتجات معينة. ومع ذلك ، ستعمل الشركة على تعزيز قدرات تصنيع شرائح الذاكرة عالية الأداء ، بما في ذلك HBM ، حيث من المتوقع أن ينمو الطلب على رقائق الذاكرة المتقدمة هذه باستمرار.

تجد رقائق الذاكرة ، وهي DRAM و NAND ، تطبيقات واسعة الانتشار عبر الأجهزة التي تتراوح من الهواتف الذكية إلى الخوادم الموجودة في مراكز البيانات. تحتوي نماذج اللغات الكبيرة مثل ChatGPT من Open AI على ذاكرة DRAM لأداء وظائف معقدة. يساعد DRAM في تعدد المهام ويبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعقدة عن طريق تسريع معالجة البيانات ، بينما تساعد NAND في تخزين البيانات.

وفي الوقت نفسه ، تصورت سامسونج إطلاق إنتاج 2 نانومتر لمكونات الهاتف المحمول بحلول عام 2025 كجزء من إستراتيجية أعمال السباكة الخاصة بها.

في يوم الخميس الماضي ، أصدرت سامسونج إيراداتها للربع الثاني لعام 2023 ، حيث بلغت أرباحها التشغيلية على مستوى الشركة حوالي 524 مليون دولار ، بانخفاض عن 10.88 مليار دولار عن العام السابق. تجاوزت هذه الأرقام توقعات التقرير الأولي التي شاركتها شركة Samsung في وقت سابق ، حيث توقعت انخفاضًا بنسبة 96 ٪ في أرباحها التشغيلية للربع الثاني ، وقدرت ذلك بحوالي 459 مليون دولار.

على الرغم من تسجيلها انخفاضًا بنسبة 95٪ في الأرباح التشغيلية للربع الثاني ، تظل سامسونج متفائلة بشأن التعافي التدريجي للطلب العالمي على رقائق الذاكرة في النصف الأخير من العام. ومع ذلك ، أقرت الشركة أيضًا بأن تحديات الاقتصاد الكلي المحتملة يمكن أن تشكل عقبات كبيرة في إحياء الطلب.