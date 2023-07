Il colosso tecnologico sudcoreano Samsung Electronics sta continuando a ridurre la produzione di chip di memoria, tra cui la memoria flash NAND utilizzata in smartphone e PC. Questa mossa fa seguito a un deficit operativo di circa 3,4 miliardi di dollari nella sua divisione chip di memoria durante il secondo trimestre del 2023. Negli ultimi sei mesi il settore dei semiconduttori ha registrato una perdita operativa cumulativa di circa 7 miliardi di dollari, rendendo il periodo difficile per il più grande produttore di chip di memoria al mondo.

All'inizio di aprile, il gigante tecnologico ha ridotto in modo sostanziale la produzione di chip di memoria, facendo registrare il minor profitto trimestrale dal 2009. La domanda di dispositivi di consumo rimane fragile, costringendo Samsung ad apportare modifiche strategiche alle sue linee di produzione.

Nonostante queste battute d'arresto, Samsung prevede un futuro più promettente grazie all'onda dell'intelligenza artificiale (AI). Ha rivelato l'intenzione di raddoppiare la produzione di chip di memoria ad alte prestazioni, come la High Bandwidth Memory (HBM), entro il 2024, grazie all'aumento della domanda di AI. L'HBM è caratterizzata da un consumo energetico inferiore e da un'elaborazione dei dati più rapida rispetto alla NAND tradizionale e trova un utilizzo crescente nelle applicazioni relative all'AI, al 5G, all'Internet delle cose (IoT) e all'elaborazione grafica.

Secondo Samsung, la domanda di server continua a essere in ritardo perché i clienti stanno ancora regolando le loro scorte. Ciononostante, i prodotti ad alta densità/alte prestazioni hanno registrato una domanda robusta, guidata dagli investimenti critici nell'IA da parte dei principali hyperscaler.

Durante una recente conferenza stampa, Jaejune Kim, vicepresidente esecutivo della divisione memorie di Samsung, ha dichiarato che l'azienda intende continuare a ridurre la produzione di chip di memoria, adattandola a seconda dei prodotti specifici. Tuttavia, l'azienda potenzierà le sue capacità di produzione di chip di memoria ad alte prestazioni, tra cui l'HBM, poiché si prevede che la domanda di questi chip di memoria avanzati crescerà incessantemente.

I chip di memoria, in particolare DRAM e NAND, trovano applicazioni diffuse in dispositivi che vanno dagli smartphone ai server situati nei centri dati. I modelli linguistici di grandi dimensioni, come ChatGPT di Open AI, dispongono di memoria DRAM per eseguire funzioni sofisticate. La DRAM favorisce il multitasking e la creazione di applicazioni AI complesse accelerando l'elaborazione dei dati, mentre la NAND contribuisce all'archiviazione dei dati.

Nel frattempo, Samsung ha previsto di lanciare la produzione a 2 nanometri per i componenti dei telefoni cellulari entro il 2025, come parte della sua strategia commerciale per le fonderie.

Giovedì scorso, Samsung ha pubblicato i ricavi del secondo trimestre del 2023, in cui i profitti operativi dell'azienda si sono attestati a circa 524 milioni di dollari, in calo rispetto ai 10,88 miliardi di dollari dell'anno precedente. Queste cifre hanno superato le aspettative del rapporto preliminare condiviso in precedenza da Samsung, che prevedeva un crollo del 96% dei profitti operativi del secondo trimestre, stimati a circa 459 milioni di dollari.

Nonostante il calo del 95% dei profitti operativi per il secondo trimestre, Samsung rimane ottimista circa una graduale ripresa della domanda globale di chip di memoria nella seconda metà dell'anno. Tuttavia, l'azienda ha anche riconosciuto che le potenziali sfide macroeconomiche potrebbero rappresentare un ostacolo significativo alla ripresa della domanda.