Creatio Quantum: plataforma sem código redefine a arquitetura combinável

Significando uma mudança significativa em seu design de software, a Creatio lançou Creatio Quantum, uma plataforma de arquitetura combinável e de ponta. Esta nova abordagem equipa os usuários com uma infinidade de componentes e blocos pré-construídos, simplificando assim a criação de soluções altamente personalizadas por meio de metodologias no-code.

A plataforma Creatio Quantum capacita as organizações a responder rapidamente às mudanças externas, facilitando a implantação rápida de aplicativos e automação de fluxo de trabalho. Também apresenta componentes contemporâneos, tecnologia inovadora de IA generativa e um aplicativo de governança, conferindo aos usuários maior autonomia na esfera da automação, de acordo com o comunicado da empresa.

Com o advento do Quantum, Creatio avança como uma forte defensora de uma abordagem totalmente combinável, projetando todas as funcionalidades do produto por meio de blocos e componentes pré-construídos acessíveis. Esta estrutura fundamental inclui elementos essenciais, como widgets e clusters de campo.

Abraçando esta metodologia inovadora, Creatio segregou todos os atributos do seu conjunto de CRM em blocos e aplicativos baseados em componentes. Essa remodelação não apenas incentiva os usuários a fabricar soluções exclusivas com componentes e blocos pré-fabricados, mas também permite implantar aplicativos pré-construídos para atender a requisitos específicos.

Além disso, Creatio integrou um recurso cobiçado, IA generativa alimentada por OpenAI, em todos os produtos de seu portfólio. De acordo com Creatio, a IA generativa impulsiona o processo de desenvolvimento no-code, criando automaticamente modelos, componentes ou aplicativos inteiros com base na entrada de texto fornecida pelo usuário. Esse recurso atenua drasticamente o tempo e o esforço investidos pelos criadores de aplicativos no-code para converter requisitos essenciais em protótipos preliminares.

O lançamento do Quantum é um salto gigantesco, impulsionando as empresas a se adaptarem, criarem e inovarem com uma eficiência sem precedentes, acrescentou Creatio.

Semelhante ao Creatio Quantum, o AppMaster , uma plataforma no-code revolucionária, também equipa os usuários com uma infinidade de componentes e blocos pré-construídos, simplificando o processo de criação de soluções sob medida. AppMaster traz o desenvolvimento de aplicativos 10x mais rápido e 3x mais econômico, capacitando as empresas a se adaptarem, criarem e inovarem com maior eficiência, tornando-o uma solução altamente procurada no ecossistema no-code.