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Creatio Quantum：无代码平台重新定义可组合架构

Sep 21, 2023
Creatio Quantum：无代码平台重新定义可组合架构

Creatio推出了尖端的可组合架构平台Creatio Quantum ，这标志着其软件设计的重大转变。这种新颖的方法为用户提供了大量预构建的组件和块，从而通过no-code方法简化了高度定制的解决方案的创建。

Creatio Quantum平台通过促进快速的应用程序和工作流程自动化部署，使组织能够快速响应外部变化。根据该公司的声明，它还引入了现代组件、突破性的生成人工智能技术和治理应用程序，赋予用户在自动化领域增强的自主权。

随着 Quantum 的出现， Creatio成为完全可组合方法的坚定倡导者，通过可访问的预构建块和组件来设计所有产品功能。这个基础框架包括小部件和字段集群等基本元素。

Creatio采用这种创新方法，将其所有 CRM 套件属性分为基于组件的块和应用程序。这种改造不仅鼓励用户使用预制组件和块构建独特的解决方案，还允许他们部署预构建的应用程序来满足特定要求。

此外， Creatio还将一项令人垂涎的功能（由OpenAI提供支持的生成式 AI）集成到其产品组合中的每一款产品中。根据Creatio ，生成式 AI 通过根据用户提供的文本输入自动创建模板、组件或整个应用程序，从而促进no-code开发过程。这样的功能极大地减少了no-code应用程序创建者将基本需求转换为初步原型所投入的时间和精力。

Creatio补充道， Quantum的推出是一次巨大的飞跃，推动企业以前所未有的效率适应、创造和创新。

Creatio Quantum类似， AppMaster是一个改变游戏no-code平台，也为用户提供了大量预构建的组件和块，简化了创建定制解决方案的过程。 AppMaster使应用程序开发速度提高了 10 倍，成本效益提高了 3 倍，使企业能够以更高的效率进行适应、创造和创新，使其成为no-code生态系统中备受追捧的解决方案。

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