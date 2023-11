Creatio Quantum: la piattaforma senza codice ridefinisce l'architettura componibile

A significare un cambiamento significativo nella progettazione del suo software, Creatio ha introdotto Creatio Quantum, una piattaforma di architettura componibile e all'avanguardia. Questo nuovo approccio fornisce agli utenti una moltitudine di componenti e blocchi precostruiti, semplificando così la creazione di soluzioni altamente personalizzate tramite metodologie no-code.

La piattaforma Creatio Quantum consente alle organizzazioni di rispondere rapidamente ai cambiamenti esterni facilitando una rapida implementazione dell'automazione delle applicazioni e del flusso di lavoro. Introduce inoltre componenti contemporanei, una tecnologia di intelligenza artificiale generativa innovativa e un'app di governance, conferendo agli utenti una maggiore autonomia nella sfera dell'automazione, secondo la dichiarazione dell'azienda.

Con l'avvento di Quantum, Creatio si fa avanti come convinto sostenitore di un approccio completamente componibile, progettando tutte le funzionalità del prodotto tramite blocchi e componenti precostruiti accessibili. Questo quadro fondamentale include elementi essenziali come widget e cluster di campo.

Adottando questa metodologia innovativa, Creatio ha separato tutti gli attributi della sua suite CRM in blocchi e app basati su componenti. Questa ristrutturazione non solo incoraggia gli utenti a realizzare soluzioni uniche con componenti e blocchi già pronti, ma consente anche loro di distribuire app precostruite per soddisfare requisiti specifici.

Inoltre, Creatio ha integrato una funzionalità ambita, l’intelligenza artificiale generativa basata su OpenAI, in ogni prodotto del suo portafoglio. Secondo Creatio, l’intelligenza artificiale generativa potenzia il processo di sviluppo no-code creando automaticamente modelli, componenti o intere applicazioni basate sull’input di testo fornito dall’utente. Una funzionalità di questo tipo riduce drasticamente il tempo e gli sforzi investiti dai creatori di app no-code per convertire i requisiti essenziali in prototipi preliminari.

Il lancio di Quantum rappresenta un enorme passo in avanti, che spinge le aziende ad adattarsi, creare e innovare con un’efficienza senza precedenti, ha aggiunto Creatio.

