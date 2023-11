Creatio Quantum : la plateforme sans code redéfinit l'architecture composable

Signifiant un changement important dans la conception de ses logiciels, Creatio a introduit Creatio Quantum, une plateforme d'architecture composable de pointe. Cette nouvelle approche offre aux utilisateurs une multitude de composants et de blocs préconstruits, simplifiant ainsi la création de solutions hautement personnalisées via des méthodologies no-code.

La plateforme Creatio Quantum permet aux organisations de répondre rapidement aux changements externes en facilitant le déploiement rapide des applications et de l'automatisation des flux de travail. Il introduit également des composants contemporains, une technologie révolutionnaire d'IA générative et une application de gouvernance, conférant aux utilisateurs une autonomie accrue dans la sphère de l'automatisation, selon le communiqué de l'entreprise.

Avec l'avènement de Quantum, Creatio se présente comme un ardent défenseur d'une approche entièrement composable, en concevant toutes les fonctionnalités du produit via des blocs et des composants préconstruits accessibles. Ce cadre fondamental comprend des éléments essentiels tels que des widgets et des clusters de champs.

En adoptant cette méthodologie innovante, Creatio a séparé tous les attributs de sa suite CRM en blocs et applications basés sur des composants. Cette refonte encourage non seulement les utilisateurs à fabriquer des solutions uniques avec des composants et des blocs prédéfinis, mais leur permet également de déployer des applications préconstruites pour répondre à des exigences spécifiques.

De plus, Creatio a intégré une fonctionnalité très convoitée, l'IA générative optimisée par OpenAI, dans chaque produit de son portefeuille. Selon Creatio, l'IA générative stimule le processus de développement no-code en créant automatiquement des modèles, des composants ou des applications entières basées sur la saisie de texte fournie par l'utilisateur. Une telle fonctionnalité atténue considérablement le temps et les efforts investis par les créateurs d’applications no-code pour convertir les exigences essentielles en prototypes préliminaires.

Le lancement de Quantum constitue un pas de géant, poussant les entreprises à s'adapter, à créer et à innover avec une efficacité sans précédent, a ajouté Creatio.

Semblable à Creatio Quantum, AppMaster , une plate-forme no-code révolutionnaire, fournit également aux utilisateurs une multitude de composants et de blocs préconstruits, simplifiant ainsi le processus de création de solutions sur mesure. AppMaster rend le développement d'applications 10 fois plus rapide et 3 fois plus rentable, permettant aux entreprises de s'adapter, de créer et d'innover avec une efficacité accrue, ce qui en fait une solution très recherchée dans l'écosystème no-code.