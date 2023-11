Creatio Quantum: platform zonder code herdefinieert composable architectuur

Creatio betekent een belangrijke verschuiving in het softwareontwerp en heeft Creatio Quantum geïntroduceerd, een geavanceerd, samenstelbaar architectuurplatform. Deze nieuwe aanpak voorziet gebruikers van een groot aantal vooraf geconstrueerde componenten en blokken, waardoor het creëren van zeer op maat gemaakte oplossingen via no-code methodologieën wordt vereenvoudigd.

Het Creatio Quantum platform stelt organisaties in staat snel te reageren op externe veranderingen door een snelle implementatie van applicatie- en workflowautomatisering te faciliteren. Het introduceert ook hedendaagse componenten, baanbrekende generatieve AI-technologie en een governance-app, waardoor gebruikers meer autonomie krijgen op het gebied van automatisering, aldus de verklaring van het bedrijf.

Met de komst van Quantum treedt Creatio op als een fervent pleitbezorger voor een volledig samenstelbare aanpak, waarbij alle productfunctionaliteiten worden ontworpen via toegankelijke, vooraf geconstrueerde blokken en componenten. Dit fundamentele raamwerk omvat essentiële elementen zoals widgets en veldclusters.

Door deze innovatieve methodologie te omarmen, heeft Creatio alle attributen van zijn CRM-suite gescheiden in op componenten gebaseerde blokken en apps. Deze vernieuwing moedigt gebruikers niet alleen aan om unieke oplossingen te fabriceren met vooraf gemaakte componenten en blokken, maar stelt hen ook in staat vooraf gebouwde apps in te zetten om aan specifieke vereisten te voldoen.

Bovendien heeft Creatio een felbegeerde functie, generatieve AI, mogelijk gemaakt door OpenAI, in elk product in zijn portfolio geïntegreerd. Volgens Creatio stimuleert generatieve AI het ontwikkelingsproces no-code door automatisch sjablonen, componenten of hele applicaties te creëren op basis van door de gebruiker aangeleverde tekstinvoer. Een dergelijke functie vermindert dramatisch de tijd en moeite die ontwikkelaars van apps no-code investeren om essentiële vereisten om te zetten in voorlopige prototypes.

De lancering van Quantum is een gigantische stap voorwaarts en stimuleert bedrijven om zich met ongekende efficiëntie aan te passen, te creëren en te innoveren, aldus Creatio.

Net als Creatio Quantum voorziet AppMaster , een baanbrekend platform no-code gebruikers ook van een groot aantal vooraf geconstrueerde componenten en blokken, waardoor het proces van het creëren van op maat gemaakte oplossingen wordt vereenvoudigd. AppMaster maakt de ontwikkeling van applicaties 10x sneller en 3x kosteneffectiever, waardoor bedrijven zich met grotere efficiëntie kunnen aanpassen, creëren en innoveren, waardoor het een zeer gewilde oplossing is in het no-code ecosysteem.