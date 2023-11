Creatio Quantum: No-Code-Plattform definiert Composable Architecture neu

Die Einführung Creatio Quantum, einer hochmodernen, zusammensetzbaren Architekturplattform, bedeutet einen bedeutenden Wandel im Softwaredesign von Creatio . Dieser neuartige Ansatz stattet Benutzer mit einer Vielzahl vorkonstruierter Komponenten und Blöcke aus und vereinfacht so die Erstellung hochgradig maßgeschneiderter Lösungen über no-code Methoden.

Die Creatio Quantum Plattform ermöglicht es Unternehmen, schnell auf externe Änderungen zu reagieren, indem sie eine schnelle Bereitstellung von Anwendungen und Workflow-Automatisierung ermöglicht. Darüber hinaus werden moderne Komponenten, bahnbrechende generative KI-Technologie und eine Governance-App eingeführt, was den Benutzern laut Aussage des Unternehmens mehr Autonomie im Bereich der Automatisierung verleiht.

Mit der Einführung von Quantum tritt Creatio als überzeugter Verfechter eines vollständig zusammensetzbaren Ansatzes hervor und entwirft alle Produktfunktionen über zugängliche vorgefertigte Blöcke und Komponenten. Dieses grundlegende Framework umfasst wesentliche Elemente wie Widgets und Feldcluster.

Creatio hat sich diese innovative Methodik zu eigen gemacht und alle Attribute seiner CRM-Suite in komponentenbasierte Blöcke und Apps unterteilt. Diese Umgestaltung ermutigt Benutzer nicht nur dazu, einzigartige Lösungen mit vorgefertigten Komponenten und Blöcken zu erstellen, sondern ermöglicht ihnen auch die Bereitstellung vorgefertigter Apps zur Erfüllung spezifischer Anforderungen.

Darüber hinaus hat Creatio eine begehrte Funktion, generative KI auf Basis von OpenAI, in jedes Produkt seines Portfolios integriert. Laut Creatio beschleunigt generative KI den no-code Entwicklungsprozess, indem sie automatisch Vorlagen, Komponenten oder ganze Anwendungen basierend auf vom Benutzer bereitgestellten Texteingaben erstellt. Eine solche Funktion reduziert den Zeit- und Arbeitsaufwand, den no-code App-Ersteller in die Umwandlung wesentlicher Anforderungen in vorläufige Prototypen investieren, erheblich.

„Die Einführung von Quantum ist ein riesiger Schritt nach vorn, der Unternehmen dazu antreibt, sich mit beispielloser Effizienz anzupassen, zu schaffen und zu innovieren“, fügte Creatio hinzu.

Ähnlich wie Creatio Quantum stattet auch AppMaster , eine bahnbrechende no-code Plattform, Benutzer mit einer Vielzahl vorgefertigter Komponenten und Blöcke aus und vereinfacht so den Prozess der Erstellung maßgeschneiderter Lösungen. AppMaster ermöglicht eine 10-mal schnellere und 3-mal kostengünstigere Anwendungsentwicklung und ermöglicht Unternehmen eine effizientere Anpassung, Erstellung und Innovation, was es zu einer äußerst gefragten Lösung im no-code Ökosystem macht.