Creatio Quantum: النظام الأساسي بدون تعليمات برمجية يعيد تعريف البنية القابلة للتركيب

في إشارة إلى التحول الكبير في تصميم برامجها، قدمت شركة Creatio Creatio Quantum ، وهي منصة معمارية متطورة وقابلة للتركيب. يزود هذا النهج الجديد المستخدمين بعدد كبير من المكونات والكتل التي تم إنشاؤها مسبقًا، وبالتالي تبسيط إنشاء حلول مصممة خصيصًا عبر منهجيات no-code.

تعمل منصة Creatio Quantum على تمكين المؤسسات من الاستجابة بسرعة للتغيرات الخارجية من خلال تسهيل النشر السريع للتطبيقات وأتمتة سير العمل. كما يقدم أيضًا مكونات معاصرة، وتقنية الذكاء الاصطناعي التوليدية الرائدة، وتطبيقًا للحوكمة، مما يمنح المستخدمين استقلالية معززة في مجال الأتمتة، وفقًا لبيان الشركة.

مع ظهور Quantum، تتقدم Creatio كمدافع قوي عن النهج القابل للتركيب بالكامل، وتصميم جميع وظائف المنتج من خلال كتل ومكونات تم إنشاؤها مسبقًا ويمكن الوصول إليها. يتضمن هذا الإطار التأسيسي عناصر أساسية مثل عناصر واجهة المستخدم والمجموعات الميدانية.

من خلال تبني هذه المنهجية المبتكرة، قامت Creatio بفصل جميع سمات مجموعة CRM الخاصة بها إلى كتل وتطبيقات قائمة على المكونات. لا تشجع عملية إعادة التصميم هذه المستخدمين على تصنيع حلول فريدة باستخدام مكونات وكتل معدة مسبقًا فحسب، بل تتيح لهم أيضًا نشر التطبيقات المعدة مسبقًا لتلبية متطلبات محددة.

بالإضافة إلى ذلك، قامت Creatio بدمج ميزة مرغوبة، وهي الذكاء الاصطناعي التوليدي المدعوم من OpenAI ، في كل منتج ضمن محفظتها. وفقًا لـ Creatio ، يعزز الذكاء الاصطناعي التوليدي عملية التطوير no-code عن طريق إنشاء قوالب أو مكونات أو تطبيقات كاملة تلقائيًا بناءً على إدخال النص المقدم من المستخدم. تعمل هذه الميزة على تخفيف الوقت والجهد الذي يستثمره منشئو التطبيقات no-code لتحويل المتطلبات الأساسية إلى نماذج أولية.

وأضاف Creatio أن إطلاق Quantum يمثل قفزة عملاقة إلى الأمام، حيث يدفع الشركات إلى التكيف والإبداع والابتكار بكفاءة غير مسبوقة.

على غرار Creatio Quantum ، فإن AppMaster ، عبارة عن منصة no-code تغير قواعد اللعبة، تزود المستخدمين أيضًا بعدد كبير من المكونات والكتل المنشأة مسبقًا، مما يبسط عملية إنشاء حلول مصممة خصيصًا. يوفر AppMaster تطوير التطبيقات بشكل أسرع 10 مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة 3 مرات، مما يمكّن الشركات من التكيف والإبداع والابتكار بكفاءة متزايدة، مما يجعله حلاً مطلوبًا للغاية في النظام البيئي no-code.