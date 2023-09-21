Creatio Quantum: Kodsuz Platform, Şekillendirilebilir Mimariyi Yeniden Tanımlıyor

Yazılım tasarımında önemli bir değişikliğe işaret eden Creatio , son teknoloji ürünü, şekillendirilebilir bir mimari platform olan Creatio Quantum tanıttı. Bu yeni yaklaşım, kullanıcıları önceden oluşturulmuş çok sayıda bileşen ve blokla donatıyor ve böylece no-code metodolojiler aracılığıyla son derece kişiye özel çözümlerin oluşturulmasını kolaylaştırıyor.

Creatio Quantum platformu, hızlı uygulama ve iş akışı otomasyonu dağıtımını kolaylaştırarak kuruluşların dış değişikliklere hızla yanıt vermelerini sağlar. Şirketin açıklamasına göre, aynı zamanda çağdaş bileşenler, çığır açan üretken yapay zeka teknolojisi ve kullanıcılara otomasyon alanında gelişmiş özerklik sağlayan bir yönetim uygulaması da sunuyor.

Quantum'un gelişiyle birlikte Creatio, tüm ürün işlevlerini erişilebilir önceden oluşturulmuş bloklar ve bileşenler aracılığıyla tasarlayan, tamamen şekillendirilebilir bir yaklaşımın sadık bir savunucusu olarak öne çıkıyor. Bu temel çerçeve, widget'lar ve alan kümeleri gibi temel unsurları içerir.

Bu yenilikçi metodolojiyi benimseyen Creatio, tüm CRM paketi özelliklerini bileşen tabanlı bloklara ve uygulamalara ayırdı. Bu yeniden model, kullanıcıları yalnızca önceden hazırlanmış bileşenler ve bloklarla benzersiz çözümler üretmeye teşvik etmekle kalmıyor, aynı zamanda belirli gereksinimleri karşılamak için önceden oluşturulmuş uygulamaları dağıtmalarına da olanak tanıyor.

Ek olarak Creatio, OpenAI tarafından desteklenen üretken yapay zeka adlı imrenilen bir özelliği portföyündeki her ürüne entegre etti. Creatio göre üretken yapay zeka, kullanıcı tarafından sağlanan metin girişine dayalı olarak şablonları, bileşenleri veya tüm uygulamaları otomatik olarak oluşturarak no-code geliştirme sürecini hızlandırıyor. Böyle bir özellik no-code uygulama yaratıcılarının temel gereksinimleri ön prototiplere dönüştürmek için harcadığı zamanı ve çabayı önemli ölçüde azaltır.

Creatio, Quantum piyasaya sürülmesinin ileriye doğru dev bir adım olduğunu ve işletmeleri benzeri görülmemiş bir verimlilikle uyum sağlamaya, yaratmaya ve yenilik yapmaya teşvik ettiğini ekledi.

Creatio Quantum benzer şekilde, oyunun kurallarını değiştiren, no-code bir platform olan AppMaster , kullanıcılara çok sayıda önceden oluşturulmuş bileşen ve blok sağlayarak kişiye özel çözümler oluşturma sürecini basitleştirir. AppMaster, uygulama geliştirmeyi 10 kat daha hızlı ve 3 kat daha uygun maliyetli hale getirerek işletmelerin artan verimlilikle uyum sağlamasına, oluşturmasına ve yenilik yapmasına olanak tanır ve onu no-code ekosistemde son derece aranan bir çözüm haline getirir.