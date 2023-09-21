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Creatio Quantum: платформа без программирования меняет представление о составной архитектуре

21, сент. 2023
Creatio Quantum: платформа без программирования меняет представление о составной архитектуре

Означая значительный сдвиг в разработке своего программного обеспечения, Creatio представила Creatio Quantum, передовую платформу с компонуемой архитектурой. Этот новый подход предоставляет пользователям множество предварительно созданных компонентов и блоков, тем самым упрощая создание индивидуальных решений с помощью методологий no-code.

Платформа Creatio Quantum позволяет организациям быстро реагировать на внешние изменения, обеспечивая быстрое развертывание приложений и автоматизации рабочих процессов. Согласно заявлению компании, компания также представляет современные компоненты, революционную технологию генеративного искусственного интеллекта и приложение для управления, предоставляющее пользователям повышенную автономию в сфере автоматизации.

С появлением Quantum Creatio выступила в качестве убежденного сторонника полностью компонуемого подхода, проектируя все функциональные возможности продукта с помощью доступных предварительно созданных блоков и компонентов. Эта основополагающая структура включает в себя такие важные элементы, как виджеты и кластеры полей.

Используя эту инновационную методологию, Creatio разделила все атрибуты своего пакета CRM на блоки и приложения, основанные на компонентах. Эта модернизация не только побуждает пользователей создавать уникальные решения с использованием готовых компонентов и блоков, но также позволяет им развертывать предварительно созданные приложения для удовлетворения конкретных требований.

Кроме того, Creatio интегрировала желанную функцию генеративного искусственного интеллекта на базе OpenAI в каждый продукт своего портфолио. По мнению Creatio, генеративный искусственный интеллект ускоряет процесс разработки no-code, автоматически создавая шаблоны, компоненты или целые приложения на основе введенного пользователем текста. Такая функция значительно сокращает время и усилия, затрачиваемые создателями приложений no-code на преобразование основных требований в предварительные прототипы.

Запуск Quantum — это гигантский шаг вперед, побуждающий предприятия адаптироваться, создавать и внедрять инновации с беспрецедентной эффективностью, добавили в Creatio.

Подобно Creatio Quantum, AppMaster , революционная платформа no-code, также предоставляет пользователям множество предварительно созданных компонентов и блоков, упрощая процесс создания индивидуальных решений. AppMaster ускоряет разработку приложений в 10 раз и в 3 раза снижает затраты, позволяя предприятиям адаптироваться, создавать и внедрять инновации с повышенной эффективностью, что делает его очень востребованным решением в экосистеме no-code.

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