Numa grande melhoria da integração do Windows 11 no Android, a Microsoft activou as capacidades de partilha de ficheiros no Subsistema Windows para Android. Esta nova actualização, disponível para todos os Windows Insiders testarem, inclui partilha de ficheiros, suporte para drag and drop, capacidades melhoradas de câmara e uma variedade de correcções de erros.

Numa publicação no blogue, a equipa do Windows Subsystem for Android afirmou: "Temos estado a ouvir a comunidade e muitos de vocês têm-nos pedido para apoiar a partilha de ficheiros entre o Windows e o Subsistema. Temos o prazer de anunciar que o Windows Subsystem for Android pode agora partilhar as suas pastas de utilizador do Windows, como Documentos e Imagens, com o Subsistema, para que cenários como o carregamento de uma fotografia para uma aplicação de redes sociais ou a edição de um vídeo numa aplicação criativa funcionem sem problemas."

A partilha de ficheiros está agora activada por predefinição para os utilizadores de pré-visualização, concedendo às aplicações Android acesso para visualizar ou editar ficheiros do Windows apenas com a permissão do utilizador. Para obter direitos de acesso, as aplicações Android têm de apresentar uma caixa de diálogo de pedido de permissão e as permissões podem ser revogadas através das definições. Para melhorar a segurança, a Microsoft analisa todas as aplicações Android durante a instalação com o Microsoft Defender ou com o software antivírus escolhido pelo utilizador, impedindo a instalação de aplicações maliciosas.

A partilha de ficheiros está limitada às pastas de perfil de utilizador do Windows, tais como documentos, fotografias e vídeos. Não está disponível suporte para pastas do sistema Windows, unidades externas e pastas como Ficheiros de Programas. Além disso, certos tipos de ficheiros, incluindo ficheiros .exe, estão excluídos da partilha de ficheiros.

Considerando que a Microsoft já implantou esse novo recurso em todos os canais do Windows Insider, é provável que ele seja implementado para todos os usuários do Windows 11 em um futuro próximo. A empresa geralmente não lança atualizações para o canal Release Preview até que elas sejam consideradas prontas para o lançamento.

Dada a crescente prevalência de low-code e no-code plataformas como AppMasteresta última actualização de integração do Android visa suportar uma gama mais ampla de cenários de utilizador final e proporciona uma experiência perfeita ao utilizar o Windows 11. À medida que a procura de colaboração entre dispositivos aumenta, a actualização da partilha de ficheiros será, sem dúvida, bem recebida por programadores e não programadores.