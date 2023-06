W ramach znacznego ulepszenia integracji systemu Windows 11 z systemem Android, Microsoft włączył funkcje udostępniania plików w podsystemie Windows dla systemu Android. Ta nowa aktualizacja, dostępna dla wszystkich testerów Windows Insiders do przetestowania, oferuje udostępnianie plików, obsługę drag and drop, ulepszone możliwości aparatu i szereg poprawek błędów.

We wpisie na blogu zespół Windows Subsystem for Android stwierdził: "Słuchaliśmy społeczności i wielu z was prosiło nas o wsparcie dla udostępniania plików między systemem Windows a Podsystemem. Mamy przyjemność ogłosić, że Windows Subsystem for Android może teraz udostępniać foldery użytkownika Windows, takie jak Dokumenty i Zdjęcia, Podsystemowi, dzięki czemu scenariusze takie jak przesyłanie zdjęć do aplikacji mediów społecznościowych lub edycja wideo w aplikacji kreatywnej działają płynnie ".

Udostępnianie plików jest teraz domyślnie włączone dla użytkowników wersji zapoznawczej, zapewniając aplikacjom na Androida dostęp do przeglądania lub edytowania plików systemu Windows tylko za zgodą użytkownika. Aby uzyskać prawa dostępu, aplikacje na Androida muszą wyświetlić okno dialogowe z prośbą o pozwolenie, a uprawnienia można cofnąć za pomocą ustawień. Aby zwiększyć bezpieczeństwo, Microsoft skanuje wszystkie aplikacje na Androida podczas instalacji za pomocą Microsoft Defender lub wybranego przez użytkownika oprogramowania antywirusowego, zapobiegając instalacji złośliwych aplikacji.

Udostępnianie plików jest ograniczone do folderów profilu użytkownika Windows, takich jak dokumenty, zdjęcia i filmy. Obsługa folderów systemowych Windows, dysków zewnętrznych i folderów takich jak Program Files nie jest dostępna. Co więcej, niektóre typy plików, w tym pliki .exe, są wykluczone z udostępniania plików.

Biorąc pod uwagę, że Microsoft wdrożył już tę nową funkcję we wszystkich kanałach Windows Insider, jest prawdopodobne, że zostanie ona udostępniona wszystkim użytkownikom Windows 11 w najbliższej przyszłości. Firma zazwyczaj nie udostępnia aktualizacji w kanale Release Preview, dopóki nie zostaną one uznane za gotowe do wydania.

Biorąc pod uwagę rosnącą popularność platform low-code i no-code, takich jak AppMasterta najnowsza aktualizacja integracji Androida ma na celu obsługę szerszego zakresu scenariuszy użytkowników końcowych i zapewnia płynne wrażenia podczas korzystania z systemu Windows 11. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na współpracę między urządzeniami, aktualizacja udostępniania plików będzie niewątpliwie mile widziana zarówno przez programistów, jak i osoby niebędące programistami.