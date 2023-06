In einer wichtigen Verbesserung der Android-Integration von Windows 11 hat Microsoft die Dateifreigabefunktionen im Windows Subsystem für Android aktiviert. Dieses neue Update, das für alle Windows Insider zum Testen verfügbar ist, bietet Dateifreigabe, drag and drop Unterstützung, verbesserte Kamerafunktionen und eine Reihe von Fehlerkorrekturen.

In einem Blogpost erklärt das Windows Subsystem for Android Team: "Wir haben auf die Community gehört und viele von Ihnen haben uns gebeten, die gemeinsame Nutzung von Dateien zwischen Windows und dem Subsystem zu unterstützen. Wir freuen uns, ankündigen zu können, dass Windows Subsystem for Android jetzt Ihre Windows-Benutzerordner, wie Dokumente und Bilder, mit dem Subsystem teilen kann, so dass Szenarien wie das Hochladen eines Fotos in eine Social-Media-App oder die Bearbeitung eines Videos in einer Kreativ-App nahtlos funktionieren."

Die Dateifreigabe ist nun standardmäßig für Preview-Benutzer aktiviert, so dass Android-Apps nur mit der Erlaubnis des Benutzers auf Windows-Dateien zugreifen und diese bearbeiten können. Um Zugriffsrechte zu erhalten, müssen Android-Apps einen Dialog zur Anfrage von Berechtigungen anzeigen, und die Berechtigungen können über die Einstellungen widerrufen werden. Um die Sicherheit zu erhöhen, scannt Microsoft alle Android-Apps während der Installation mit Microsoft Defender oder der vom Benutzer gewählten Antivirensoftware, um zu verhindern, dass bösartige Apps installiert werden.

Die Dateifreigabe ist auf Windows-Benutzerprofilordner wie Dokumente, Fotos und Videos beschränkt. Unterstützung für Windows-Systemordner, externe Laufwerke und Ordner wie Programmdateien ist nicht verfügbar. Außerdem sind bestimmte Dateitypen, darunter .exe-Dateien, von der Dateifreigabe ausgeschlossen.

In Anbetracht der Tatsache, dass Microsoft diese neue Funktion bereits in allen Windows Insider-Kanälen bereitgestellt hat, ist es wahrscheinlich, dass sie in naher Zukunft für alle Windows 11-Nutzer ausgerollt werden wird. Normalerweise gibt das Unternehmen Updates erst dann für den Release Preview-Kanal frei, wenn sie als veröffentlichungsreif angesehen werden.

Angesichts der zunehmenden Verbreitung von low-code und no-code Plattformen wie AppMasterzielt dieses neueste Android-Integrationsupdate darauf ab, eine breitere Palette von Endnutzerszenarien zu unterstützen und eine nahtlose Erfahrung bei der Verwendung von Windows 11 zu bieten. Da die Nachfrage nach geräteübergreifender Zusammenarbeit steigt, wird das Dateifreigabe-Update zweifellos von Entwicklern und Nicht-Entwicklern gleichermaßen begrüßt werden.