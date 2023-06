Dans le cadre d'une amélioration majeure de l'intégration de Windows 11 avec Android, Microsoft a activé les capacités de partage de fichiers dans le sous-système Windows pour Android. Cette nouvelle mise à jour, disponible à l'essai pour tous les Windows Insiders, comprend le partage de fichiers, la prise en charge de drag and drop, l'amélioration des capacités de l'appareil photo et une série de corrections de bogues.

Dans un billet de blog, l'équipe de Windows Subsystem for Android a déclaré : "Nous avons écouté la communauté, et beaucoup d'entre vous nous ont demandé de prendre en charge le partage de fichiers entre Windows et le sous-système. Nous sommes heureux d'annoncer que Windows Subsystem for Android peut désormais partager vos dossiers d'utilisateur Windows, tels que Documents et Images, avec le Sous-système, de sorte que des scénarios tels que le téléchargement d'une photo sur une application de médias sociaux ou l'édition d'une vidéo dans une application créative fonctionnent de manière transparente."

Le partage de fichiers est désormais activé par défaut pour les utilisateurs de l'aperçu, ce qui permet aux applications Android d'afficher ou de modifier des fichiers Windows uniquement avec l'autorisation de l'utilisateur. Pour obtenir des droits d'accès, les applications Android doivent afficher une boîte de dialogue de demande d'autorisation, et les autorisations peuvent être révoquées dans les paramètres. Pour renforcer la sécurité, Microsoft analyse toutes les applications Android lors de leur installation avec Microsoft Defender ou le logiciel antivirus choisi par l'utilisateur, afin d'empêcher l'installation d'applications malveillantes.

Le partage de fichiers est limité aux dossiers du profil de l'utilisateur Windows, tels que les documents, les photos et les vidéos. La prise en charge des dossiers système de Windows, des disques externes et des dossiers tels que Program Files n'est pas disponible. En outre, certains types de fichiers, dont les fichiers .exe, sont exclus du partage de fichiers.

Étant donné que Microsoft a déjà déployé cette nouvelle fonctionnalité sur tous les canaux Windows Insider, il est probable qu'elle sera déployée pour tous les utilisateurs de Windows 11 dans un avenir proche. En général, l'entreprise ne diffuse pas les mises à jour sur le canal Release Preview tant qu'elles ne sont pas considérées comme prêtes à être diffusées.

Compte tenu de la prévalence croissante des plates-formes low-code et no-code telles que AppMasterCette dernière mise à jour de l'intégration d'Android vise à prendre en charge un plus grand nombre de scénarios d'utilisateurs finaux et à fournir une expérience transparente lors de l'utilisation de Windows 11. Alors que la demande de collaboration inter-appareils augmente, la mise à jour du partage de fichiers sera sans aucun doute bien accueillie par les développeurs et les non-développeurs.