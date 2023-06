Con un importante miglioramento dell'integrazione di Windows 11 con Android, Microsoft ha attivato le funzionalità di condivisione dei file nel sottosistema Windows per Android. Questo nuovo aggiornamento, disponibile per tutti i Windows Insider che potranno testarlo, include la condivisione di file, il supporto per drag and drop, funzionalità migliorate per la fotocamera e una serie di correzioni di bug.

In un post sul blog, il team di Windows Subsystem for Android ha dichiarato: "Abbiamo ascoltato la comunità e molti di voi ci hanno chiesto di supportare la condivisione di file tra Windows e il Subsystem. Siamo lieti di annunciare che Windows Subsystem for Android può ora condividere le cartelle utente di Windows, come Documenti e Immagini, con il Subsystem, in modo che scenari come il caricamento di una foto su un'applicazione di social media o l'editing di un video in un'applicazione creativa funzionino senza problemi".

La condivisione dei file è ora abilitata per impostazione predefinita per gli utenti in anteprima, consentendo alle app Android di visualizzare o modificare i file di Windows solo con l'autorizzazione dell'utente. Per ottenere i diritti di accesso, le app Android devono visualizzare una finestra di dialogo di richiesta di autorizzazione e le autorizzazioni possono essere revocate attraverso le impostazioni. Per migliorare la sicurezza, Microsoft analizza tutte le app Android durante l'installazione con Microsoft Defender o con il software antivirus scelto dall'utente, impedendo l'installazione di app dannose.

La condivisione dei file è limitata alle cartelle del profilo utente di Windows, come documenti, foto e video. Non è disponibile il supporto per le cartelle di sistema di Windows, le unità esterne e le cartelle come i file di programma. Inoltre, alcuni tipi di file, tra cui i file .exe, sono esclusi dalla condivisione dei file.

Considerando che Microsoft ha già distribuito questa nuova funzione in tutti i canali Windows Insider, è probabile che venga distribuita a tutti gli utenti di Windows 11 nel prossimo futuro. Di solito l'azienda non rilascia gli aggiornamenti al canale Release Preview finché non sono considerati pronti per il rilascio.

Data la crescente diffusione delle piattaforme low-code e no-code, come ad esempio il sistema operativo di Windows, l'aggiornamento dell'integrazione con Android ha l'obiettivo di migliorare il funzionamento del sistema. AppMasterquesto ultimo aggiornamento dell'integrazione Android mira a supportare una più ampia gamma di scenari per gli utenti finali e a fornire un'esperienza senza soluzione di continuità nell'utilizzo di Windows 11. Con l'aumento della domanda di collaborazione tra dispositivi, l'aggiornamento della condivisione dei file sarà senza dubbio accolto con favore da sviluppatori e non.