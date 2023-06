In een belangrijke verbetering van de Android-integratie van Windows 11 heeft Microsoft de mogelijkheden voor het delen van bestanden in het Windows Subsystem for Android ingeschakeld. Deze nieuwe update, die beschikbaar is voor alle Windows Insiders om te testen, beschikt over bestandsdeling, drag and drop ondersteuning, verbeterde cameramogelijkheden en een aantal bugfixes.

In een blogbericht zegt het Windows Subsystem for Android team: "We hebben geluisterd naar de community en velen van jullie hebben ons gevraagd om ondersteuning te bieden voor het delen van bestanden tussen Windows en het Subsysteem. We zijn blij te kunnen aankondigen dat Windows Subsystem for Android nu je Windows gebruikersmappen, zoals Documenten en Afbeeldingen, kan delen met het Subsysteem, zodat scenario's zoals het uploaden van een foto naar een social media app of het bewerken van een video in een creatieve app naadloos werken."

Het delen van bestanden is nu standaard ingeschakeld voor preview-gebruikers, waardoor Android-apps alleen met toestemming van de gebruiker Windows-bestanden kunnen bekijken of bewerken. Om toegangsrechten te verkrijgen, moeten Android apps een dialoogvenster voor het aanvragen van toestemming weergeven en toestemming kan worden ingetrokken via de instellingen. Om de beveiliging te verbeteren, scant Microsoft alle Android-apps tijdens de installatie met Microsoft Defender of de door de gebruiker gekozen antivirussoftware, waardoor wordt voorkomen dat schadelijke apps worden geïnstalleerd.

Bestanden delen is beperkt tot Windows gebruikersprofielmappen zoals documenten, foto's en video's. Ondersteuning voor Windows systeemmappen, externe schijven en mappen zoals Program Files is niet beschikbaar. Bovendien zijn bepaalde bestandstypen, waaronder .exe-bestanden, uitgesloten van bestandsdeling.

Aangezien Microsoft deze nieuwe functie al heeft uitgerold over alle Windows Insider-kanalen, is het waarschijnlijk dat deze in de nabije toekomst zal worden uitgerold naar alle Windows 11-gebruikers. Het bedrijf geeft gewoonlijk geen updates vrij aan het Release Preview-kanaal totdat ze worden beschouwd als release-klaar.

Gezien de groeiende prevalentie van low-code en no-code platformen zoals AppMasteris deze nieuwste update voor Android-integratie bedoeld om een breder scala aan eindgebruikersscenario's te ondersteunen en een naadloze ervaring te bieden bij het gebruik van Windows 11. Aangezien de vraag naar samenwerking tussen verschillende apparaten toeneemt, zal de update voor het delen van bestanden ongetwijfeld worden verwelkomd door zowel ontwikkelaars als niet-ontwikkelaars.