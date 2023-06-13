В рамках значительного улучшения интеграции Windows 11 с Android компания Microsoft включила возможность обмена файлами в подсистеме Windows для Android. Это новое обновление, доступное для тестирования всем участникам программы Windows Insiders, включает в себя обмен файлами, поддержку drag and drop, расширенные возможности камеры и множество исправлений.

В сообщении в блоге Windows Subsystem for Android команда разработчиков заявила: "Мы прислушивались к мнению сообщества, и многие из вас просили нас поддержать обмен файлами между Windows и Подсистемой. Мы рады сообщить, что теперь Windows Subsystem for Android может предоставлять общий доступ к пользовательским папкам Windows, таким как Документы и Изображения, с Подсистемой, поэтому такие сценарии, как загрузка фотографий в приложения социальных сетей или редактирование видео в творческих приложениях, работают без проблем".

Общий доступ к файлам теперь включен по умолчанию для пользователей предварительного просмотра, предоставляя приложениям Android доступ к просмотру или редактированию файлов Windows только с разрешения пользователя. Чтобы получить права доступа, приложения для Android должны отобразить диалог запроса разрешения, а разрешения могут быть отозваны через настройки. Для повышения безопасности Microsoft сканирует все приложения для Android во время установки с помощью Microsoft Defender или выбранного пользователем антивирусного программного обеспечения, предотвращая установку вредоносных приложений.

Общий доступ к файлам ограничен папками профиля пользователя Windows, такими как документы, фотографии и видео. Поддержка системных папок Windows, внешних дисков и папок типа Program Files отсутствует. Более того, некоторые типы файлов, включая файлы .exe, исключены из общего доступа к файлам.

Учитывая, что Microsoft уже развернула эту новую функцию на всех каналах Windows Insider, вполне вероятно, что она будет развернута для всех пользователей Windows 11 в ближайшем будущем. Обычно компания не выпускает обновления на канал Release Preview до тех пор, пока они не будут признаны готовыми к выпуску.

Учитывая растущую распространенность таких low-code и no-code платформ, как AppMaster, последнее обновление интеграции Android направлено на поддержку более широкого спектра сценариев конечных пользователей и обеспечивает бесшовный опыт использования Windows 11. Поскольку спрос на совместную работу на разных устройствах растет, обновление для обмена файлами, несомненно, будет приветствоваться как разработчиками, так и не разработчиками.