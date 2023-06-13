Microsoft, Windows 11'in Android entegrasyonundaki büyük bir iyileştirmede, Android için Windows Alt Sisteminde dosya paylaşım özelliklerini etkinleştirmiştir. Tüm Windows Insider'ların test edebileceği bu yeni güncelleme, dosya paylaşımı, drag and drop desteği, gelişmiş kamera özellikleri ve çeşitli hata düzeltmeleri içerir.

Windows Subsystem for Android ekibi bir blog yazısında şunları söyledi: “Topluluğu dinliyoruz ve çoğunuz bizden Windows ile Alt Sistem arasında dosya paylaşımını desteklememizi istiyordu. Windows Subsystem for Android artık Belgeler ve Resimler gibi Windows kullanıcı klasörlerinizi Alt Sistem ile paylaşabileceğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz, böylece bir sosyal medya uygulamasına fotoğraf yüklemek veya yaratıcı bir uygulamada video düzenlemek gibi senaryolar sorunsuz bir şekilde çalışıyor.”

Dosya paylaşımı artık ön izleme kullanıcıları için varsayılan olarak etkinleştirilmiştir ve Android uygulamalarına yalnızca kullanıcının izniyle Windows dosyalarını görüntüleme veya düzenleme erişimi verir. Erişim haklarını elde etmek için, Android uygulamalarının bir izin isteği iletişim kutusu göstermesi gerekir ve izinler, ayarlar aracılığıyla iptal edilebilir. Güvenliği artırmak için Microsoft, yükleme sırasında tüm Android uygulamalarını Microsoft Defender veya kullanıcının seçtiği antivirüs yazılımıyla tarayarak kötü amaçlı uygulamaların yüklenmesini engeller.

Dosya paylaşımı belgeler, fotoğraflar ve videolar gibi Windows kullanıcı profili klasörleriyle sınırlıdır. Windows sistem klasörleri, harici sürücüler ve Program Dosyaları gibi klasörler için destek yoktur. Ayrıca, .exe dosyaları da dahil olmak üzere belirli dosya türleri, dosya paylaşımının dışında tutulur.

Microsoft'un bu yeni özelliği zaten tüm Windows Insider kanallarında dağıttığı düşünüldüğünde, yakın gelecekte tüm Windows 11 kullanıcılarına sunulması muhtemeldir. Şirket genellikle güncellemeleri yayınlanmaya hazır kabul edilene kadar Yayın Önizleme kanalında yayınlamaz.

AppMaster gibi low-code ve no-code platformların artan yaygınlığı göz önüne alındığında, bu en son Android entegrasyon güncellemesi, daha geniş bir son kullanıcı senaryosu yelpazesini desteklemeyi ve Windows 11 kullanırken sorunsuz bir deneyim sağlamayı amaçlamaktadır. artarsa, dosya paylaşım güncellemesi şüphesiz hem geliştiriciler hem de geliştirici olmayanlar tarafından memnuniyetle karşılanacaktır.