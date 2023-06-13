在对Windows 11的安卓集成的一项重大改进中，微软已经在安卓的Windows子系统中启用了文件共享功能。这个新的更新，可供所有Windows Insiders测试，具有文件共享、drag and drop 支持、增强的相机功能，以及各种错误修复。

在一篇博客文章中，Windows Subsystem for Android 团队表示："我们一直在倾听社区的声音，你们中的许多人一直要求我们支持在Windows和子系统之间共享文件。我们很高兴地宣布，Windows Subsystem for Android ，现在可以与子系统共享你的Windows用户文件夹，如文档和图片，因此，像将照片上传到社交媒体应用程序或在创意应用程序中编辑视频这样的情况可以无缝工作。"

现在，预览版用户默认启用了文件共享功能，仅在用户允许的情况下，授予安卓应用查看或编辑Windows文件的权限。为了获得访问权限，安卓应用必须显示一个权限请求对话框，并且可以通过设置撤销权限。为了提高安全性，微软在安装过程中用微软卫士或用户选择的杀毒软件扫描所有安卓应用，防止恶意应用被安装。

文件共享仅限于Windows用户配置文件文件夹，如文档、照片和视频。对Windows系统文件夹、外部驱动器和程序文件等文件夹的支持不可用。此外，某些文件类型，包括.exe文件，也被排除在文件共享之外。

考虑到微软已经在所有Windows Insider渠道部署了这项新功能，它很可能在不久的将来向所有Windows 11用户推广。该公司通常不会向发行预览版渠道发布更新，直到它们被认为是可以发布的。

鉴于low-code 和no-code 等平台的日益盛行。 AppMaster，这个最新的安卓集成更新旨在支持更广泛的终端用户场景，并在使用Windows 11时提供无缝体验。随着对跨设备协作需求的增加，文件共享更新无疑将受到开发者和非开发者的欢迎。