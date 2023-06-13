في تحسين كبير لتكامل Android في نظام التشغيل Windows 11 ، قامت Microsoft بتمكين إمكانات مشاركة الملفات في نظام Windows الفرعي لنظام Android. هذا التحديث الجديد ، المتاح لجميع مستخدمي Windows Insider للاختبار ، يتميز بمشاركة الملفات ، ودعم drag and drop ، وإمكانيات الكاميرا المحسنة ، ومجموعة متنوعة من إصلاحات الأخطاء.

في منشور مدونة ، صرح فريق Windows Subsystem for Android: "لقد استمعنا إلى المجتمع ، وقد طلب منا الكثير منكم دعم مشاركة الملفات بين Windows والنظام الفرعي. يسعدنا أن نعلن أن Windows Subsystem for Android يمكنه الآن مشاركة مجلدات مستخدم Windows ، مثل المستندات والصور ، مع النظام الفرعي ، لذا تعمل السيناريوهات مثل تحميل صورة إلى تطبيق وسائط اجتماعية أو تحرير مقطع فيديو في تطبيق إبداعي بسلاسة. "

يتم الآن تمكين مشاركة الملفات افتراضيًا لمستخدمي المعاينة ، مما يمنح تطبيقات Android حق الوصول لعرض ملفات Windows أو تحريرها فقط بإذن من المستخدم. للحصول على حقوق الوصول ، يجب أن تعرض تطبيقات Android مربع حوار طلب إذن ، ويمكن إبطال الأذونات من خلال الإعدادات. لتعزيز الأمان ، تفحص Microsoft جميع تطبيقات Android أثناء التثبيت باستخدام Microsoft Defender أو برنامج مكافحة الفيروسات الذي يختاره المستخدم ، مما يمنع تثبيت التطبيقات الضارة.

تقتصر مشاركة الملفات على مجلدات ملفات تعريف مستخدم Windows مثل المستندات والصور ومقاطع الفيديو. لا يتوفر دعم لمجلدات نظام Windows ومحركات الأقراص الخارجية والمجلدات مثل Program Files. علاوة على ذلك ، يتم استبعاد أنواع معينة من الملفات ، بما في ذلك ملفات exe. ، من مشاركة الملفات.

بالنظر إلى أن Microsoft قد نشرت بالفعل هذه الميزة الجديدة عبر جميع قنوات Windows Insider ، فمن المحتمل أن يتم نشرها لجميع مستخدمي Windows 11 في المستقبل القريب. لا تصدر الشركة عادةً تحديثات لقناة Release Preview حتى يتم اعتبارها جاهزة للإصدار.

نظرًا للانتشار المتزايد للأنظمة الأساسية low-code والتي no-code مثل AppMaster ، يهدف هذا التحديث الأخير لتكامل Android إلى دعم مجموعة أكبر من سيناريوهات المستخدم النهائي ويوفر تجربة سلسة عند استخدام Windows 11. نظرًا للطلب على التعاون عبر الأجهزة الزيادات ، سيتم الترحيب بتحديث مشاركة الملفات بلا شك من قبل المطورين وغير المطورين على حد سواء.