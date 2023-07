A Google declarou oficialmente a disponibilidade alargada das suas API inovadoras concebidas para os programadores do Google Workspace. Estas APIs foram especificamente concebidas para integrar perfeitamente as aplicações com o Chat no ambiente do Google Workspace - um impulso significativo na funcionalidade da ferramenta de colaboração. De acordo com a Google, a API recém-lançada permitirá aos programadores criar aplicações que podem interagir sem esforço com o Google Chat. Esta inovação estratégica oferece aos utilizadores uma experiência simplificada em que as conversas em curso podem incluir conteúdos detalhados ou até hiperligações relacionadas.

A nova funcionalidade interactiva, tal como demonstrada pela Google, permite aos utilizadores criar ou gerir problemas no Jira para o Google Chat sem terem de sair do Chat. Isto significa essencialmente que os utilizadores do Google Chat podem fazer várias tarefas nas suas janelas de chat, aumentando assim a eficiência e a produtividade.

O conjunto de APIs inclui uma variedade de recursos e metodologias, incluindo Espaços, Membros, Mensagens, Reacções, Media e Anexos. Estas diversas capacidades prometem uma abordagem utilitária abrangente para os programadores.

A LumApps, um cliente da Google, tirou partido desta API versátil para beneficiar os seus funcionários. Agora, podem iniciar um Google Chat diretamente a partir do seu diretório interno de pessoal, proporcionando uma plataforma conveniente para iniciar conversas enquanto procuram pessoas por identificadores distintos, como o cargo, o departamento ou atributos adicionais.

O programa Developer Preview da Google, aberto a programadores, revela uma nova funcionalidade que permite a importação de dados do utilizador para as aplicações do Google Chat. Esta capacidade inovadora permite a preservação dos carimbos de data/hora, impede que os utilizadores finais acedam ou vejam espaços no modo de importação e oferece uma opção para silenciar as notificações durante o processo de importação. Simplificando o processo de transferência, esta funcionalidade favorece a importação de dados, garantindo a integridade de informações importantes.

Nas palavras de Mike Rhemtulla, gestor de produto da Google, a inclusão de uma extensão de aplicações no Google Chat irá agilizar as acções e poupar tempo a um número crescente de utilizadores. Este aumento de produtividade é um fator significativo na estratégia da Google para melhorar consideravelmente a experiência do utilizador.

Na sequência da ascensão das plataformas de desenvolvimento no-code e low-code, a API da Google poderá proporcionar à AppMaster.io, outro interveniente no sector, um ambiente competitivo para permitir a integração com o Google Chat. Concebida para criar aplicações backend, Web e móveis, a plataforma AppMaster.io também poderá beneficiar significativamente destas API inovadoras.