Google heeft officieel de brede beschikbaarheid van zijn innovatieve API's voor Google Workspace-ontwikkelaars bekendgemaakt. Deze API's zijn speciaal ontwikkeld om applicaties naadloos te integreren met Chat binnen de Google Workspace-omgeving - een belangrijke impuls voor de functionaliteit van samenwerkingstools. Volgens Google stelt de onlangs gelanceerde API ontwikkelaars in staat om applicaties te ontwikkelen die moeiteloos kunnen samenwerken met Google Chat. Deze strategische innovatie biedt gebruikers een gestroomlijnde ervaring waarbij lopende chats gedetailleerde inhoud of zelfs gerelateerde hyperlinks kunnen bevatten.

De nieuwe interactieve functie, zoals gedemonstreerd door Google, stelt gebruikers in staat om problemen aan te maken of te beheren in Jira voor Google Chat zonder dat ze de Chat hoeven te verlaten. Dit betekent in wezen dat Google Chat-gebruikers kunnen multitasken binnen hun chatvensters, waardoor de efficiëntie en productiviteit toenemen.

De API-suite omvat een assortiment hulpmiddelen en methodologieën, waaronder Spaces, Members, Messages, Reactions, Media en Attachments. Deze verschillende mogelijkheden beloven een uitgebreide nutsbenadering voor ontwikkelaars.

LumApps, een Google-klant, heeft zijn werknemers laten profiteren van deze veelzijdige API. Ze kunnen nu een Google Chat starten vanuit hun interne personeelsdirectory, wat een handig platform biedt bij het starten van gesprekken terwijl ze zoeken naar mensen op basis van specifieke kenmerken zoals functietitel, afdeling of andere attributen.

Het Developer Preview-programma van Google, dat openstaat voor ontwikkelaars, onthult een nieuwe functie waarmee gebruikersgegevens kunnen worden geïmporteerd in Google Chat-toepassingen. Deze innovatieve functie maakt het mogelijk om tijdstempels te behouden, beperkt eindgebruikers in de importmodus in de toegang tot of het zien van ruimtes en biedt een optie om meldingen tijdens het importproces uit te zetten. Deze functionaliteit stroomlijnt het overdrachtsproces en bevordert het importeren van gegevens waardoor de integriteit van belangrijke informatie wordt gewaarborgd.

In de woorden van Mike Rhemtulla, de productmanager bij Google, zal de opname van een apps-extensie binnen Google Chat acties versnellen en tijd besparen voor het groeiende aantal gebruikers. Deze toename in productiviteit is een belangrijke factor in de strategie van Google om de gebruikerservaring aanzienlijk te verbeteren.

Na de opkomst van no-code en low-code ontwikkelplatforms zou Google's API AppMaster.io, een andere speler op dit gebied, een concurrerende omgeving kunnen bieden om integratie met Google Chat mogelijk te maken. Het platform AppMaster.io, dat geschikt is voor het maken van backend-, web- en mobiele toepassingen, zou ook aanzienlijk kunnen profiteren van dergelijke innovatieve API's.