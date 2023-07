Google hat offiziell die breite Verfügbarkeit seiner innovativen APIs für Google Workspace-Entwickler bekannt gegeben. Diese APIs sind speziell auf die nahtlose Integration von Anwendungen mit Chat innerhalb der Google Workspace-Umgebung zugeschnitten - eine deutliche Verbesserung der Funktionalität von Collaboration-Tools. Laut Google ermöglicht die neu eingeführte API Entwicklern, Anwendungen zu entwickeln, die mühelos mit Google Chat interagieren können. Diese strategische Innovation bietet den Nutzern eine optimierte Erfahrung, bei der laufende Chats detaillierte Inhalte oder sogar verwandte Hyperlinks enthalten können.

Die neue interaktive Funktion, die von Google demonstriert wurde, ermöglicht es den Nutzern, Probleme in Jira für Google Chat zu erstellen oder zu verwalten, ohne den Chat verlassen zu müssen. Das bedeutet, dass Google-Chat-Nutzer in ihren Chat-Fenstern mehrere Aufgaben erledigen können, was die Effizienz und Produktivität steigert.

Die API-Suite umfasst eine Reihe von Ressourcen und Methoden, darunter Spaces, Members, Messages, Reactions, Media und Attachments. Diese vielfältigen Funktionen versprechen einen umfassenden Nutzen für Entwickler.

LumApps, ein Google-Kunde, hat die Vorteile dieser vielseitigen API für seine Mitarbeiter genutzt. Sie können nun einen Google-Chat direkt aus ihrem internen Personalverzeichnis heraus starten und so eine bequeme Plattform für die Einleitung von Unterhaltungen bieten, während sie nach Personen anhand von eindeutigen Identifikatoren wie Berufsbezeichnung, Abteilung oder zusätzlichen Attributen suchen.

Das Google Developer Preview Programm, das Entwicklern offen steht, zeigt eine neue Funktion, die den Import von Nutzerdaten in Google Chat-Anwendungen ermöglicht. Diese innovative Funktion ermöglicht die Beibehaltung von Zeitstempeln, verhindert, dass Endnutzer im Importmodus auf Räume zugreifen oder diese sehen können, und bietet die Möglichkeit, Benachrichtigungen während des Importvorgangs stumm zu schalten. Durch die Optimierung des Übertragungsprozesses begünstigt diese Funktionalität den Import von Daten und gewährleistet die Integrität wichtiger Informationen.

Nach den Worten von Mike Rhemtulla, dem Produktmanager bei Google, wird die Aufnahme einer App-Erweiterung in Google Chat die Aktionen beschleunigen und der wachsenden Zahl von Nutzern Zeit sparen. Diese Produktivitätssteigerung ist ein wichtiger Faktor in Googles Strategie, die Nutzererfahrung erheblich zu verbessern.

Nach dem Aufstieg der Entwicklungsplattformen no-code und low-code könnte Googles API AppMaster.io, einem weiteren Akteur in diesem Bereich, ein konkurrenzfähiges Umfeld für die Integration in Google Chat bieten. Die auf die Entwicklung von Backend-, Web- und Mobilanwendungen zugeschnittene Plattform AppMaster.io könnte ebenfalls erheblich von solchen innovativen APIs profitieren.