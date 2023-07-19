Google, Google Workspace geliştiricileri için tasarlanan yenilikçi APIs geniş çapta kullanıma sunulduğunu resmi olarak ilan etti. Bu API'ler, uygulamaları Google Workspace ortamında Chat ile sorunsuz bir şekilde entegre edecek şekilde özel olarak tasarlanmıştır; bu, ortak çalışmaya dayalı araç işlevselliğinde önemli bir artış sağlar. Google'a göre yeni kullanıma sunulan API, geliştiricilerin Google Chat ile zahmetsizce etkileşim kurabilen uygulamalar tasarlamasına olanak tanıyacak. Bu stratejik yenilik, kullanıcılara, devam eden sohbetlerin ayrıntılı içerik ve hatta ilgili köprüler içerebileceği kolaylaştırılmış bir deneyim sunar.

Google tarafından gösterildiği gibi yeni etkileşimli özellik, kullanıcıların Chat'ten çıkma ihtiyacı olmadan Google Chat için Jira sorun oluşturmasına veya yönetmesine olanak tanır. Bu, esas olarak, Google Sohbet kullanıcılarının sohbet pencerelerinde çoklu görev yapabileceği ve böylece verimliliği ve üretkenliği artırabileceği anlamına gelir.

API paketi, Alanlar, Üyeler, Mesajlar, Tepkiler, Medya ve Ekler dahil olmak üzere çeşitli kaynaklar ve yöntemler içerir. Bu çeşitli yetenekler, geliştiriciler için kapsamlı bir yardımcı program yaklaşımı vaat ediyor.

Bir Google müşterisi olan LumApps, çalışanlarına fayda sağlamak için bu çok yönlü API'den yararlandı. Artık doğrudan kendi dahili personel dizinlerinden bir Google Sohbeti başlatabilirler; bu da insanlara iş unvanı, departman veya ek özellikler gibi farklı tanımlayıcılara göre göz atarken sohbet başlatırken uygun bir platform sağlar.

Google'ın geliştiricilere açık olan Geliştirici Önizleme programı, kullanıcı verilerinin Google Sohbet uygulamalarına aktarılmasını sağlayan yeni bir özelliği ortaya koyuyor. Bu yenilikçi özellik, zaman damgalarının korunmasına olanak tanır, son kullanıcıların içe aktarma modunda alanlara erişmesini veya alanları görmesini kısıtlar ve içe aktarma işlemi sırasında bildirimleri susturma seçeneği sunar. Aktarım sürecini kolaylaştıran bu işlevsellik, önemli bilgilerin bütünlüğünü sağlayarak verilerin içe aktarılmasını kolaylaştırır.

Google'ın ürün müdürü Mike Rhemtulla'nın sözleriyle, Google Chat'e bir uygulama uzantısının dahil edilmesi, işlemleri hızlandıracak ve artan sayıda kullanıcı için zaman kazandıracak. Verimlilikteki bu artış, Google'ın kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirme stratejisinde önemli bir faktördür.

no-code ve low-code geliştirme platformlarının yükselişinin ardından, Google'ın API'si, alandaki başka bir oyuncu olan AppMaster.io Google Sohbet ile entegrasyonu sağlamak için rekabetçi bir ortam sağlayabilir. Arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmak için özel olarak tasarlanan AppMaster.io platformu, bu tür yenilikçi API'lerden de önemli ölçüde yararlanabilir.