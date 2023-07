Google oficjalnie ogłosił szeroką dostępność swoich innowacyjnych interfejsów API zaprojektowanych dla programistów Google Workspace. Te interfejsy API są specjalnie dostosowane do płynnej integracji aplikacji z czatem w środowisku Google Workspace - co stanowi znaczący wzrost funkcjonalności narzędzi do współpracy. Według Google, nowo uruchomione API pozwoli programistom na tworzenie aplikacji, które mogą bez wysiłku współdziałać z Google Chat. Ta strategiczna innowacja oferuje użytkownikom usprawnione doświadczenie, w którym trwające czaty mogą zawierać szczegółowe treści, a nawet powiązane hiperłącza.

Nowa interaktywna funkcja, zademonstrowana przez Google, umożliwia użytkownikom tworzenie lub zarządzanie sprawami w Jira dla Google Chat bez konieczności opuszczania czatu. Zasadniczo oznacza to, że użytkownicy Google Chat mogą wykonywać wiele zadań w oknach czatu, zwiększając w ten sposób wydajność i produktywność.

Pakiet API obejmuje szereg zasobów i metodologii, w tym przestrzenie, członków, wiadomości, reakcje, multimedia i załączniki. Te różnorodne możliwości obiecują kompleksowe podejście do użyteczności dla programistów.

LumApps, klient Google, skorzystał z tego wszechstronnego API, aby przynieść korzyści swoim pracownikom. Mogą oni teraz inicjować czat Google bezpośrednio ze swojego wewnętrznego katalogu personelu, zapewniając wygodną platformę do inicjowania rozmów podczas przeglądania osób według różnych identyfikatorów, takich jak stanowisko, dział lub dodatkowe atrybuty.

Program Google Developer Preview, otwarty dla deweloperów, ujawnia nową funkcję umożliwiającą importowanie danych użytkownika do aplikacji Google Chat. Ta innowacyjna funkcja pozwala na zachowanie znaczników czasu, ogranicza użytkownikom końcowym dostęp do przestrzeni w trybie importu i zapewnia opcję wyciszenia powiadomień podczas procesu importu. Usprawniając proces transferu, funkcjonalność ta sprzyja importowaniu danych, zapewniając integralność ważnych informacji.

Według słów Mike'a Rhemtulli, menedżera produktu w Google, włączenie rozszerzenia aplikacji w Google Chat przyspieszy działania i zaoszczędzi czas rosnącej liczbie użytkowników. Ten wzrost produktywności jest istotnym czynnikiem w strategii Google mającej na celu znaczną poprawę doświadczenia użytkownika.

W związku z rozwojem platform programistycznych no-code i low-code, API Google może zapewnić AppMaster.io, innemu graczowi w tej dziedzinie, konkurencyjne środowisko umożliwiające integrację z Google Chat. Dostosowana do tworzenia aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych, platforma AppMaster. io mogłaby również znacząco skorzystać z takich innowacyjnych interfejsów API.