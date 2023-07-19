Компания Google официально объявила о широкой доступности своих инновационных API, предназначенных для разработчиков Google Workspace. Эти API специально разработаны для беспрепятственной интеграции приложений с Chat в среде Google Workspace, что значительно повышает функциональность инструментов совместной работы. По словам представителей Google, новый API позволит разработчикам создавать приложения, способные легко взаимодействовать с Google Chat. Это стратегическое нововведение предлагает пользователям оптимизированный опыт, при котором текущие чаты могут содержать подробное содержание или даже связанные гиперссылки.

Новая интерактивная функция, продемонстрированная Google, позволяет пользователям создавать или управлять проблемами в Jira для Google Chat без необходимости выхода из чата. Это означает, что пользователи Google Chat могут выполнять многозадачную работу в окне чата, повышая тем самым эффективность и производительность.

Набор API включает в себя целый ряд ресурсов и методик, в том числе Spaces, Members, Messages, Reactions, Media и Attachments. Эти разнообразные возможности обеспечивают разработчикам комплексный подход.

LumApps, клиент Google, воспользовался этим универсальным API в интересах своих сотрудников. Теперь они могут инициировать чат Google прямо из внутреннего каталога персонала, что обеспечивает удобство при инициировании разговоров и поиске людей по определенным идентификаторам, таким как должность, отдел или другие атрибуты.

В программе Google Developer Preview, открытой для разработчиков, появилась новая функция, позволяющая импортировать пользовательские данные в приложения Google Chat. Эта инновационная возможность позволяет сохранять временные метки, ограничивает доступ конечных пользователей к пространствам в режиме импорта и предоставляет возможность отключения уведомлений в процессе импорта. Ускоряя процесс передачи данных, эта функциональность способствует их импорту, обеспечивая целостность важной информации.

По словам Майка Ремтуллы, менеджера по продуктам Google, включение расширения приложений в Google Chat позволит ускорить действия и сэкономить время все большему числу пользователей. Такое повышение производительности является важным фактором в стратегии Google, направленной на значительное улучшение пользовательского опыта.

Вслед за развитием платформ разработки no-code и low-code API Google может дать возможность AppMaster.io, еще одному игроку в этой области, конкурировать за возможность интеграции с Google Chat. Платформа AppMaster.io, предназначенная для создания бэкенд-, веб- и мобильных приложений, также может существенно выиграть от использования подобных инновационных API.