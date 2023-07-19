谷歌正式宣布，其专为Google Workspace开发人员设计的创新API已广泛可用。这些API专为在Google Workspace环境中将应用程序与聊天无缝集成而量身定制--极大地增强了协作工具的功能。谷歌表示，新推出的API将使开发人员能够设计出与谷歌聊天轻松互动的应用程序。这一战略性创新为用户提供了简化的体验，正在进行的聊天可以包括详细的内容甚至相关的超链接。

正如谷歌所展示的，新的交互功能使用户能够在Jira中创建或管理谷歌聊天问题，而无需退出聊天。这意味着Google Chat用户可以在聊天窗口中同时处理多项任务，从而提高效率和生产力。

API套件包含各种资源和方法，包括空间、成员、消息、反应、媒体和附件。这些多样化的功能为开发人员提供了全面的实用方法。

谷歌客户LumApps已经利用这一多功能API使其员工受益。他们现在可以直接从内部人员目录中发起谷歌聊天，为发起对话提供了一个便捷的平台，同时还可以通过不同的标识符（如职位、部门或其他属性）浏览人员。

谷歌向开发者开放的开发者预览计划（Developer Preview program）揭示了一项新功能，可将用户数据导入谷歌聊天应用程序。这一创新功能允许保留时间戳，限制终端用户在导入模式下访问或查看空间，并在导入过程中提供静音通知选项。该功能简化了传输过程，有利于导入数据，确保重要信息的完整性。

用谷歌产品经理Mike Rhemtulla的话说，在谷歌聊天中加入应用扩展功能将加快操作速度，为越来越多的用户节省时间。效率的提高是谷歌大幅改善用户体验战略的一个重要因素。

随着no-code 和low-code 开发平台的兴起，谷歌的API将为AppMaster.io提供一个与谷歌聊天整合的竞争环境。AppMaster.io平台专为创建后台、网络和移动应用程序而设计，它也可以从这种创新的API中大大受益。