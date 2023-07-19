أعلنت Google رسميًا عن التوافر الواسع لواجهات برمجة APIs المبتكرة المصممة لمطوري Google Workspace. تم تصميم واجهات برمجة التطبيقات هذه خصيصًا لدمج التطبيقات بسلاسة مع الدردشة داخل بيئة Google Workspace - وهو ما يمثل زيادة كبيرة في وظائف الأداة التعاونية. وفقًا لـ Google ، ستسمح واجهة برمجة التطبيقات التي تم إطلاقها حديثًا للمطورين بتصميم التطبيقات التي يمكنها التفاعل بسهولة مع Google Chat. يوفر هذا الابتكار الاستراتيجي للمستخدمين تجربة مبسطة حيث يمكن أن تتضمن الدردشات المستمرة محتوى مفصلاً أو حتى ارتباطات تشعبية ذات صلة.

تتيح الميزة التفاعلية الجديدة ، كما هو موضح من قبل Google ، للمستخدمين إنشاء أو إدارة مشكلات في Jira لـ Google Chat دون الحاجة إلى الخروج من الدردشة. هذا يعني بشكل أساسي أنه يمكن لمستخدمي Google Chat القيام بمهام متعددة داخل نوافذ الدردشة الخاصة بهم ، وبالتالي تعزيز الكفاءة والإنتاجية.

تشتمل مجموعة API على مجموعة متنوعة من الموارد والمنهجيات ، بما في ذلك المساحات والأعضاء والرسائل وردود الفعل والوسائط والمرفقات. تعد هذه القدرات المتنوعة بنهج فائدة شامل للمطورين.

استفاد LumApps ، أحد عملاء Google ، من واجهة برمجة التطبيقات متعددة الاستخدامات هذه لإفادة موظفيها. يمكنهم الآن بدء دردشة Google مباشرة من دليل الموظفين الداخلي لديهم ، مما يوفر نظامًا أساسيًا مناسبًا عند بدء المحادثات أثناء التصفح للأشخاص من خلال معرفات مميزة مثل المسمى الوظيفي أو القسم أو السمات الإضافية.

يكشف برنامج Google Developer Preview ، المفتوح للمطورين ، عن ميزة جديدة تتيح استيراد بيانات المستخدم إلى تطبيقات Google Chat. تسمح هذه الإمكانية المبتكرة بالحفاظ على الطوابع الزمنية ، وتقييد المستخدمين النهائيين من الوصول إلى المساحات أو رؤيتها في وضع الاستيراد ، وتوفر خيارًا لإسكات الإخطارات أثناء عملية الاستيراد. تبسيط عملية النقل ، تفضل هذه الوظيفة استيراد البيانات لضمان سلامة المعلومات المهمة.

على حد تعبير مايك Rhemtulla ، مدير المنتج في Google ، فإن تضمين امتداد التطبيقات في Google Chat سيعجل الإجراءات ويوفر الوقت للعدد المتزايد من المستخدمين. تعد هذه الزيادة في الإنتاجية عاملاً مهمًا في إستراتيجية Google لتحسين تجربة المستخدم إلى حد كبير.

بعد ظهور منصات التطوير no-code low-code ، يمكن لواجهة برمجة تطبيقات Google أن تمنح AppMaster.io ، وهو لاعب آخر في هذا المجال ، بيئة تنافسية لتمكين التكامل مع Google Chat. تم تصميم منصة AppMaster.io لإنشاء الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول ، ويمكنها أيضًا الاستفادة بشكل كبير من واجهات برمجة التطبيقات المبتكرة هذه.