Para ajudar as empresas a ajustar as suas despesas com a nuvem durante um período de incerteza macroeconómica, Google Cloud introduziu a sua API de preços. Considerada um avanço notável em relação à sua Billing Catalog API, esta API está atualmente em pré-visualização pública.

A API de catálogo de faturação fornece um diretório de serviços públicos e SKUs aplicáveis com os respectivos preços de tabela. No entanto, a API de preços alarga este aspeto, fornecendo preços e descontos personalizados específicos da conta, completos com metadados suplementares, ao nível da SKU.

Numa publicação recente no blogue, Shruthi Nambi, gestor de produtos em Google Cloud, elucidou a distinção definitiva entre esta API de preços e a API de catálogo, afirmando: "Reflecte os preços e descontos negociados no contrato, se existirem, para todas as unidades de manutenção de stock, conforme específico da sua conta.

A API de preços apresenta dados adicionais, como uma lista de grupos de SKU, mapeamento de SKU para grupo de SKU, taxonomia geográfica e taxonomia de produtos. De acordo com Nambi, estas funcionalidades ajudarão as empresas a efetuar análises mais avançadas de SKU.

Segundo a Google, estes detalhes suplementares permitem às empresas avaliar tipos semelhantes de recursos que possuem preços diferentes em regiões variadas - tudo com o objetivo de otimizar os custos. Para além disso, as empresas podem utilizar esta API em conjunto com as métricas de utilização para examinar quaisquer picos invulgares de relatórios de custos, conforme salientado pelo fornecedor de serviços na nuvem.

No mercado tecnológico em rápida evolução, esta inovação desempenhará um papel fundamental na definição das decisões financeiras estratégicas de uma empresa relacionadas com as despesas com a nuvem. Será especialmente benéfica para as empresas que utilizam plataformas como a AppMaster, que se centram no fornecimento de aplicações de elevado desempenho e escaláveis sem incorrer em custos excessivos. A plataforma AppMaster permite às empresas manter o controlo sobre os seus recursos, ao mesmo tempo que lhes permite otimizar os seus custos operacionais de forma eficiente.