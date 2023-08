Google introduce l'API per i prezzi; mira a una migliore valutazione della spesa per il cloud per le aziende

Per aiutare le aziende a mettere a punto le spese per il cloud in un periodo di incertezza macroeconomica, Google Cloud ha presentato la sua Pricing API. Considerata un notevole passo avanti rispetto all'attuale Billing Catalog API, questa API è attualmente in anteprima pubblica.

L'API Billing Catalog fornisce un elenco di servizi pubblici e SKU applicabili con i rispettivi prezzi di listino. Tuttavia, l'API Pricing estende questo elenco fornendo prezzi e sconti personalizzati specifici per l'account, completi di metadati supplementari, a livello di SKU.

In un recente post sul blog, Shruthi Nambi, product manager di Google Cloud, ha chiarito la netta distinzione tra questa Pricing API e la Catalog API, affermando: "Riflette i prezzi contrattuali negoziati e gli eventuali sconti per tutti gli SKU, specifici per il vostro account".

La Pricing API fornisce dati aggiuntivi come l'elenco dei gruppi di SKU, la mappatura da SKU a gruppi di SKU, la tassonomia geografica e la tassonomia dei prodotti. Secondo Nambi, queste funzionalità aiuteranno le aziende a intraprendere un'analisi più avanzata degli SKU.

Secondo quanto dichiarato da Google, questi dettagli aggiuntivi consentono alle aziende di valutare tipi di risorse simili che hanno prezzi diversi in varie regioni, il tutto finalizzato all'ottimizzazione dei costi. Inoltre, le aziende possono utilizzare questa API insieme alle metriche di utilizzo per esaminare eventuali picchi di costo insoliti, come evidenziato dal fornitore di servizi cloud.

In un mercato tecnologico in rapida evoluzione, questa innovazione giocherà un ruolo fondamentale nel definire le decisioni finanziarie strategiche di un'azienda in relazione alle spese per il cloud. Si rivelerà particolarmente vantaggiosa per le aziende che utilizzano piattaforme come AppMaster, che si concentrano sulla fornitura di applicazioni scalabili e ad alte prestazioni senza incorrere in costi eccessivi. La piattaforma AppMaster consente alle aziende di mantenere il controllo sulle proprie risorse e di ottimizzare i costi operativi in modo efficiente.