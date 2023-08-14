تقدم Google واجهة برمجة تطبيقات التسعير ؛ تهدف إلى تحسين تقييم الإنفاق على السحابة للشركات </ h2>

لمساعدة الشركات على ضبط نفقاتها السحابية خلال فترة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الكلي ، قدمت Google Cloud واجهة برمجة تطبيقات التسعير الخاصة بها. نظرًا لخطوة ملحوظة تتجاوز Billing Catalog API الحالية ، فإن واجهة برمجة التطبيقات هذه حاليًا في المعاينة العامة.

توفر واجهة برمجة تطبيقات كتالوج الفوترة دليلًا للخدمات العامة ووحدات SKU القابلة للتطبيق مع قوائم الأسعار الخاصة بها. ومع ذلك ، تعمل واجهة برمجة تطبيقات التسعير على توسيع ذلك من خلال تقديم أسعار وخصومات مخصصة خاصة بالحساب ، كاملة مع البيانات الوصفية التكميلية ، إلى مستوى SKU.

في منشور مدونة حديث ، أوضح Shruthi Nambi ، مدير المنتج في Google Cloud ، التمييز الواضح بين واجهة برمجة تطبيقات التسعير هذه وواجهة برمجة تطبيقات الكتالوج ، قائلاً: `` يعكس سعر العقد التفاوضي والخصومات ، إن وجدت ، لجميع وحدات الاحتفاظ بالمخزون ، على النحو المحدد إلى حسابك.'

تقدم واجهة برمجة تطبيقات التسعير بيانات إضافية مثل قائمة مجموعات SKU ، والتعيين من SKU إلى مجموعة SKU ، والتصنيف الجغرافي ، وتصنيف المنتج. وفقًا لـ Nambi ، ستساعد هذه الوظائف المؤسسات على إجراء تحليل SKU أكثر تقدمًا.

وفقًا لمطالبة Google ، فإن مثل هذه التفاصيل التكميلية تمكن المؤسسات من تقييم أنواع مماثلة من الموارد التي تمتلك أسعارًا مختلفة في مناطق متنوعة - وكلها تهدف إلى تحسين التكلفة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للشركات استخدام واجهة برمجة التطبيقات هذه جنبًا إلى جنب مع مقاييس الاستخدام لفحص أي ارتفاعات غير عادية في تقرير التكلفة ، كما أوضح موفر الخدمة السحابية.

في سوق التكنولوجيا سريع التطور ، سيلعب هذا الابتكار دورًا أساسيًا في تشكيل القرارات المالية الإستراتيجية للشركة المتعلقة بالنفقات السحابية. سيثبت أنه مفيد بشكل خاص للمؤسسات التي تستخدم منصات مثل AppMaster التي تركز على تقديم تطبيقات عالية الأداء وقابلة للتطوير دون تكبد تكاليف باهظة. تسمح منصة AppMaster للشركات بالاحتفاظ بالسيطرة على مواردها مع تمكينها من تحسين تكاليفها التشغيلية بكفاءة.