Google Cloud işletmelerin makroekonomik belirsizliğin olduğu bir dönemde bulut harcamalarında ince ayar yapmalarına yardımcı olmak için Fiyatlandırma API'sini kullanıma sundu. Mevcut Billing Catalog API ötesinde dikkate değer bir adım olarak kabul edilen bu API şu anda genel önizleme aşamasındadır.

Billing Catalog API, ilgili liste fiyatlarıyla birlikte bir kamu hizmetleri dizini ve geçerli SKU'lar sağlar. Ancak Fiyatlandırma API'si, ek meta verilerle tamamlanan hesaba özel özel fiyatlar ve indirimleri SKU düzeyine sunarak bunu genişletir.

Google Cloud ürün müdürü olan Shruthi Nambi, yakın tarihli bir blog gönderisinde bu Fiyatlandırma API'si ile Katalog API'si arasındaki kesin farkı şu şekilde açıkladı: "Belirli olarak tüm SKU'lar için varsa, anlaşmalı sözleşme fiyatlandırmanızı ve indirimlerinizi yansıtır. hesabınıza.'

Fiyatlandırma API'si, SKU gruplarının listesi, SKU'dan SKU grubuna eşleme, coğrafi taksonomi ve ürün taksonomisi gibi ek veriler sağlar. Nambi'ye göre bu işlevler, işletmelerin daha gelişmiş SKU analizi yapmalarına yardımcı olacaktır.

Google'ın iddiasına göre, bu tür tamamlayıcı ayrıntılar, işletmelerin çeşitli bölgelerde farklı fiyatlara sahip benzer türdeki kaynakları değerlendirmesine olanak tanır - tümü maliyet optimizasyonunu amaçlar. Buna ek olarak, işletmeler, bulut hizmeti sağlayıcısı tarafından vurgulandığı gibi, herhangi bir olağandışı maliyet raporu artışını incelemek için bu API'yi kullanım ölçümleriyle birlikte kullanabilir.

Hızla gelişen teknoloji pazarında bu yenilik, bir şirketin bulut harcamalarıyla ilgili stratejik finansal kararlarını şekillendirmede bütünleyici bir rol oynayacak. Aşırı maliyetlere katlanmadan yüksek performanslı, ölçeklenebilir uygulamalar sunmaya odaklanan AppMaster gibi platformları kullanan işletmeler için özellikle faydalı olacaktır. AppMaster platformu, işletmelerin operasyonel maliyetlerini verimli bir şekilde optimize etmelerini sağlarken kaynakları üzerinde kontrol sahibi olmalarına izin verir.