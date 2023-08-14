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Google представляет API для ценообразования; цель - более точная оценка расходов на облачные вычисления для предприятий

14, авг. 2023
Google представляет API для ценообразования; цель - более точная оценка расходов на облачные вычисления для предприятий

Для того чтобы помочь предприятиям точно определить свои расходы на облачные вычисления в период макроэкономической нестабильности, Google Cloud представил свой Pricing API. Этот API, считающийся заметным шагом вперед по сравнению с существующим Billing Catalog API, в настоящее время находится в стадии публичного предварительного просмотра.

API Billing Catalog предоставляет каталог публичных услуг и соответствующих SKU с указанием их прейскурантных цен. Однако Pricing API расширяет его, предоставляя пользовательские цены и скидки для конкретного счета, а также дополнительные метаданные на уровне SKU.

В своем недавнем сообщении в блоге Shruthi Nambi менеджер по продуктам Google Cloud пояснил четкое различие между Pricing API и Catalog API, отметив: "Он отражает согласованную вами контрактную цену и скидки, если таковые имеются, для всех SKU, характерных для вашего аккаунта".

Pricing API предоставляет дополнительные данные, такие как список групп SKU, сопоставление SKU с группой SKU, геотаксономию и таксономию продукта. По мнению Намби, эти функции помогут предприятиям проводить более глубокий анализ SKU.

По заявлению Google, такие дополнительные возможности позволят предприятиям оценивать аналогичные ресурсы, имеющие различные цены в разных регионах, что будет направлено на оптимизацию затрат. Кроме того, предприятия могут использовать этот API в сочетании с показателями использования для изучения необычных скачков в отчетах о расходах, отмеченных поставщиком облачных услуг.

В условиях стремительно развивающегося технологического рынка эта инновация будет играть важную роль в формировании стратегических финансовых решений компании, связанных с расходами на облачные технологии. Особенно полезным оно окажется для предприятий, использующих такие платформы, как AppMaster, которые ориентированы на создание высокопроизводительных и масштабируемых приложений без чрезмерных затрат. Платформа AppMaster позволяет предприятиям сохранять контроль над своими ресурсами и при этом эффективно оптимизировать операционные расходы.

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