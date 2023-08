Google introduceert API voor prijzen; streeft naar betere evaluatie van clouduitgaven voor bedrijven

Om bedrijven te helpen bij het afstemmen van hun clouduitgaven in een tijd van macro-economische onzekerheid, heeft Google Cloud zijn Pricing API geïntroduceerd. Deze API wordt beschouwd als een belangrijke stap voorwaarts ten opzichte van de bestaande Billing Catalog API en is momenteel in openbare preview.

De Billing Catalog API biedt een overzicht van openbare services en SKU's met hun respectievelijke catalogusprijzen. De Pricing API breidt dit echter uit door account-specifieke aangepaste prijzen en kortingen te leveren, compleet met aanvullende metadata, op SKU-niveau.

In een recente blog post, Shruthi Nambi, product manager bij Google Cloud, verduidelijkt het duidelijke onderscheid tussen deze Pricing API en de Catalog API, door te stellen: "Het geeft uw onderhandelde contractprijzen en kortingen weer, indien van toepassing, voor alle SKU's, zoals specifiek voor uw account.

De Pricing API geeft aanvullende gegevens zoals een lijst van SKU-groepen, mapping van SKU naar SKU-groep, geotaxonomie en producttaxonomie. Volgens Nambi zullen deze functionaliteiten bedrijven helpen om meer geavanceerde SKU-analyses uit te voeren.

Volgens Google kunnen bedrijven met deze aanvullende details soortgelijke soorten middelen beoordelen die verschillende prijzen hebben in verschillende regio's - allemaal gericht op kostenoptimalisatie. Daarnaast kunnen bedrijven deze API gebruiken in combinatie met gebruiksgegevens om ongebruikelijke pieken in kostenrapporten te onderzoeken, zoals aangegeven door de cloudserviceprovider.

In de snel evoluerende technologiemarkt zal deze innovatie een integrale rol spelen bij het vormgeven van de strategische financiële beslissingen van een bedrijf met betrekking tot clouduitgaven. Het zal vooral gunstig zijn voor bedrijven die platforms zoals AppMaster gebruiken, die zich richten op het leveren van krachtige, schaalbare applicaties zonder buitensporige kosten. Het AppMaster platform stelt bedrijven in staat om de controle over hun resources te behouden en tegelijkertijd hun operationele kosten efficiënt te optimaliseren.