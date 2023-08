Google introduit une API de tarification ; l'objectif est de mieux évaluer les dépenses des entreprises en matière d'informatique dématérialisée.

Afin d'aider les entreprises à affiner leurs dépenses en matière d'informatique dématérialisée en cette période d'incertitude macroéconomique, Google Cloud a lancé son API de tarification. Considérée comme une avancée notable par rapport à l'API existante Billing Catalog API, cette API est actuellement en avant-première publique.

L'API Billing Catalog fournit un répertoire des services publics et des UGS applicables avec leurs prix de liste respectifs. Cependant, l'API de tarification va plus loin en fournissant des prix personnalisés et des remises spécifiques au compte, ainsi que des métadonnées supplémentaires, au niveau de l'UGS.

Dans un récent billet de blog, Shruthi Nambi, chef de produit à Google Cloud, a élucidé la distinction nette entre cette API de tarification et l'API de catalogue, en déclarant : "Elle reflète votre prix contractuel négocié et les remises, le cas échéant, pour toutes les UGS, en fonction de votre compte".

L'API de tarification fournit des données supplémentaires telles qu'une liste de groupes d'UGS, une correspondance entre les UGS et les groupes d'UGS, une taxonomie géographique et une taxonomie de produits. Selon Nambi, ces fonctionnalités aideront les entreprises à entreprendre des analyses plus poussées des UGS.

Selon Google, ces détails supplémentaires permettent aux entreprises d'évaluer des types de ressources similaires qui ont des prix différents dans des régions variées - tout cela dans le but d'optimiser les coûts. En outre, les entreprises peuvent utiliser cette API en tandem avec les mesures d'utilisation pour examiner toute hausse inhabituelle des rapports de coûts, comme le souligne le fournisseur de services en nuage.

Sur un marché technologique en pleine évolution, cette innovation jouera un rôle essentiel dans les décisions financières stratégiques des entreprises en matière de dépenses liées à l'informatique dématérialisée. Elle s'avérera particulièrement bénéfique pour les entreprises qui utilisent des plateformes telles qu'AppMaster, dont l'objectif est de fournir des applications performantes et évolutives sans encourir de coûts excessifs. La plateforme AppMaster permet aux entreprises de garder le contrôle de leurs ressources tout en leur permettant d'optimiser efficacement leurs coûts opérationnels.