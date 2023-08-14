谷歌推出定价 API，旨在为企业提供更好的云计算支出评估

为了帮助企业在宏观经济不确定的时期对其云支出进行微调，Google Cloud 推出了定价 API。该 API 被认为是在其现有Billing Catalog API 基础上的一个显著进步，目前处于公开预览阶段。

计费目录 API 提供了公共服务目录和适用的 SKU 及其各自的列表价格。然而，定价 API 将此扩展到 SKU 层面，提供特定于账户的自定义价格和折扣，并附带补充元数据。

Google Cloud 的产品经理Shruthi Nambi 在最近的一篇博文中阐明了定价 API 与目录 API 之间的明确区别，他说："它反映了您的帐户特定的所有 SKU 的协商合同定价和折扣（如果有的话）。

定价应用程序接口（Pricing API）提供了额外的数据，如 SKU 组列表、SKU 到 SKU 组的映射、地理分类和产品分类。根据 Nambi 的说法，这些功能将帮助企业进行更高级的 SKU 分析。

根据谷歌的说法，这些补充细节使企业能够评估在不同地区拥有不同定价的同类资源--所有这些都旨在实现成本优化。除此之外，企业还可以将此 API 与使用指标结合起来使用，以检查云服务提供商所强调的任何不寻常的成本报告峰值。

在快速发展的技术市场中，这项创新将在制定公司与云支出相关的财务战略决策方面发挥不可或缺的作用。事实证明，对于使用AppMaster等平台的企业来说，这项创新尤其有益，因为AppMaster专注于提供高性能、可扩展的应用程序，而不会产生过高的成本。AppMaster 平台允许企业保持对资源的控制，同时使他们能够有效地优化运营成本。