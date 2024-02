Comércio eletrónico

e-Commerce, abreviação de comércio eletrônico, refere-se a todas as atividades comerciais e comerciais realizadas em redes digitais, como a Internet, com foco principal na compra e venda de bens, serviços e informações entre consumidores e empresas. No contexto de plataformas sem código como AppMaster, o comércio eletrônico é uma indústria em rápido crescimento que enfatiza a importância da implementação de soluções no-code eficientes, confiáveis ​​e seguras para facilitar transações on-line contínuas, eliminando a necessidade de linguagens de programação tradicionais e perícia.

Nos últimos anos, o comércio eletrônico tornou-se uma parte essencial da economia global, respondendo por cerca de US$ 4,2 trilhões em vendas em 2020. Espera-se que isso cresça para mais de US$ 6,5 trilhões até 2023, à medida que mais empresas continuam a adotar soluções de comércio digital, e o número de usuários da Internet em todo o mundo atinge novos patamares. AppMaster, uma poderosa plataforma no-code, está revolucionando a maneira como as empresas abordam o comércio eletrônico, permitindo que indivíduos sem experiência técnica criem aplicativos de back-end, web e móveis usando ferramentas visuais e interfaces drag-and-drop, reduzindo significativamente o tempo e os custos de desenvolvimento para empresas de todos os tamanhos.

A plataforma AppMaster abrange muitas funcionalidades de comércio eletrônico, como navegação de produtos, gerenciamento de estoque, gerenciamento de carrinho de compras, processamento de pagamentos, remessa, cálculos de impostos, gerenciamento de pedidos, gerenciamento de relacionamento com o cliente e módulos de feedback. Esses recursos atendem às diversas e dinâmicas necessidades das empresas modernas de comércio eletrônico, garantindo que elas possam se manter competitivas no mercado digital.

Plataformas No-code como AppMaster transformam a maneira como as empresas criam e mantêm sites e aplicativos de comércio eletrônico. Essas plataformas permitem que as empresas criem aplicativos da Web responsivos e interativos sem depender de esforços de codificação caros e demorados. Com o Visual BP Designer do AppMaster, por exemplo, as empresas podem facilmente projetar e implementar processos de negócios complexos e fluxos de trabalho em uma fração do tempo e custo dos métodos de codificação tradicionais.

A abordagem exclusiva baseada em servidor do AppMaster para o desenvolvimento de aplicativos móveis beneficia as empresas de comércio eletrônico, permitindo que atualizem a interface do usuário, a lógica e as chaves de API de aplicativos móveis sem a necessidade de enviar novas versões para a App Store e Play Market, garantindo uma experiência consistente e experiência do usuário eficiente em todas as plataformas. A plataforma utiliza tecnologias de ponta, como Vue3 para aplicativos da Web, Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS. Isso garante que os aplicativos de comércio eletrônico criados com AppMaster sejam confiáveis, escaláveis ​​e seguros.

Além do desenvolvimento de aplicativos, AppMaster também gera documentação vital necessária para negócios de comércio eletrônico, como documentação OpenAPI (anteriormente Swagger) para endpoints de servidor e scripts de migração de esquema de banco de dados para atualizações de dados contínuas. Ao usar AppMaster para desenvolver aplicativos de comércio eletrônico, as empresas podem eliminar dívidas técnicas e garantir que seus aplicativos estejam sempre atualizados com os requisitos e recursos mais recentes.

A segurança é uma das principais preocupações das empresas de comércio eletrônico, pois elas precisam proteger os dados confidenciais dos clientes e garantir transações de pagamento seguras. AppMaster aborda essa preocupação gerando aplicativos de back-end sem estado baseados em Go que podem funcionar com qualquer banco de dados compatível com PostgreSQL, fornecendo escalabilidade e segurança de dados líderes do setor. As soluções de comércio eletrônico no-code da AppMaster podem ser adaptadas para atender a vários casos de uso, desde pequenas empresas até grandes empresas, mantendo-se econômicas e fáceis de usar.

O comércio eletrônico é um componente crítico da economia digital, e plataformas no-code como AppMaster, estão transformando a maneira como as empresas abordam o comércio online. Aproveitando as poderosas ferramentas visuais, as interfaces drag-and-drop e as tecnologias de ponta do AppMaster, as empresas podem desenvolver rapidamente aplicativos de comércio eletrônico robustos, escaláveis ​​e seguros, sem a necessidade de amplo conhecimento em programação. Isso economiza tempo e dinheiro e capacita as empresas a competir no mercado digital em rápida evolução, levando a melhores experiências do cliente e maior sucesso geral dos negócios.