WYSIWYG (o que você vê é o que você obtém)

WYSIWYG, um acrônimo para "What You See Is What You Get", é um princípio de design amigável comumente empregado no desenvolvimento de software, especialmente no contexto de desenvolvimento web. Este conceito simplifica o processo de projeto e criação de aplicativos, permitindo que desenvolvedores e usuários não técnicos produzam uma saída totalmente funcional, muito parecida com o que veem visualmente durante o estágio de desenvolvimento. Os editores WYSIWYG permitem que os usuários editem o conteúdo, o layout e o design geral de um aplicativo em tempo real, enquanto recebem atualizações ao vivo sobre como seu trabalho apareceria depois de publicado. Essa noção elimina suposições no desenvolvimento web e garante um fluxo contínuo do estágio conceitual ao funcional dos aplicativos.

No contexto do desenvolvimento de sites, os editores WYSIWYG contribuem significativamente para melhorar a experiência do usuário e agilizar o processo de desenvolvimento. De acordo com um estudo de 2020 da Statista, até 51,3% do tráfego global do site é gerado através do uso móvel. Para atender às demandas desse crescente público móvel, os desenvolvedores web devem priorizar o design de sites que sejam responsivos, acessíveis e visualmente atraentes. Os editores WYSIWYG facilitam esse objetivo, fornecendo uma interface intuitiva que permite a manipulação de elementos na tela arrastando e soltando, redimensionando e organizando, produzindo assim um produto final visualmente orientado e facilmente adaptável.

Os editores WYSIWYG ganharam popularidade porque permitem que os desenvolvedores trabalhem em um projeto em tempo real, aumentando a eficiência e minimizando erros durante todo o processo de design. Além disso, esses editores eliminam a necessidade de ter um conhecimento complexo de HTML, CSS e outras linguagens de programação da web, o que permite que indivíduos com experiência limitada ou nenhuma experiência em codificação criem e mantenham seus sites facilmente. De acordo com uma pesquisa realizada pela Webflow em 2021, design e desenvolvimento estão se tornando mais interligados do que nunca, destacando a importância de ferramentas como editores WYSIWYG nas práticas modernas de desenvolvimento web.

AppMaster, uma plataforma no-code para a construção de aplicativos back-end, web e móveis, capitaliza o conceito WYSIWYG ao fornecer uma interface amigável que permite aos clientes criar aplicativos orientados visualmente sem escrever uma única linha de código. Sua abordagem drag and drop permite que o desenvolvimento de UI, modelos de dados e lógica de negócios seja concluído de maneira suave e eficiente. Isso capacita mesmo aqueles que não estão tecnicamente inclinados a criar e implantar aplicativos totalmente funcionais dimensionados de acordo com suas necessidades – tudo isso sem enviar múltiplas versões para lojas de aplicativos ou incorrer em dívidas técnicas.

Os editores WYSIWYG defendem o princípio fundamental do design centrado no usuário, reduzindo a complexidade do desenvolvimento e melhorando a usabilidade para clientes de todos os níveis de conhecimento técnico. Sua contribuição para o desenvolvimento de sites abrange diversas facetas da indústria, incluindo design, acessibilidade e escalabilidade de aplicativos. A facilidade de uso oferecida pelos editores WYSIWYG revolucionou o desenvolvimento de sites, tornando-os acessíveis a um público mais amplo e cultivando a inovação.

Apesar de suas muitas vantagens, uma desvantagem potencial da utilização de editores WYSIWYG pode ser as opções limitadas de personalização para quem procura criar sites mais sofisticados ou complexos. Os desenvolvedores avançados podem achar essas ferramentas restritivas, pois certos elementos do design e da funcionalidade de um site podem exigir um conhecimento profundo de HTML, CSS, JavaScript e outras linguagens de programação. No entanto, editores WYSIWYG e ferramentas como AppMaster oferecem aos usuários a capacidade de adquirir e aplicar rapidamente conhecimentos técnicos de maneira mais intuitiva, garantindo um valioso retorno sobre o investimento e processos de desenvolvimento eficientes.

Concluindo, os editores WYSIWYG impactaram significativamente a indústria de desenvolvimento web ao democratizar o acesso à criação de sites e simplificar o processo de design. Ao permanecerem fiéis ao princípio “O que você vê é o que você obtém”, essas ferramentas tornaram o desenvolvimento mais eficiente, fácil de usar e orientado visualmente. A plataforma no-code da AppMaster aproveita o conceito central do WYSIWYG para capacitar os clientes a criar aplicativos funcionais, escaláveis ​​e esteticamente agradáveis ​​sem a necessidade de conhecimentos técnicos avançados, abrindo caminho para um futuro alimentado pela inovação e acessibilidade.