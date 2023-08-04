No-Code Customer Relationship Management (No-Code CRM)

Управление взаимоотношениями с клиентами No-Code ( No-Code CRM) означает революционный подход к управлению отношениями с клиентами и взаимодействиями, который не требует традиционных методов кодирования или сценариев. Он использует возможности визуального программирования и автоматизации, полагаясь на интуитивно понятные интерфейсы перетаскивания , готовые шаблоны и модульные компоненты. Это позволяет пользователям легко настраивать рабочие процессы, настраивать каналы связи, а также контролировать, анализировать и синтезировать данные о клиентах.

В отличие от традиционных CRM-систем, которые требуют обширных знаний в области кодирования и технических знаний, платформы CRM No-Code позволяют предприятиям и организациям разрабатывать и развертывать индивидуальные программные решения, адаптированные к их потребностям. Возможность манипулировать модулями и интерфейсами визуально упрощает процесс. Это делает его доступным для нетехнических пользователей, тем самым демократизируя технологию и делая ее доступной для более широкой пользовательской базы.

Практическое применение решений No-Code CRM многогранно. Они упрощают создание моделей данных для инкапсуляции конкретной информации о клиентах, разработку бизнес-процессов для приобретения, поддержания и улучшения взаимоотношений с клиентами и создание приложений для управления этими процессами — и все это без необходимости написания единой строки кода.

Такие платформы, как AppMaster, иллюстрируют возможности No-Code CRM, предлагая универсальную и масштабируемую среду, соответствующую современным тенденциям в области технологий. С помощью таких платформ предприятия могут значительно сократить время и ресурсы, обычно необходимые для разработки программного обеспечения, одновременно повышая эффективность и действенность своих усилий по управлению взаимоотношениями с клиентами.

Статистические данные, такие как данные, полученные в ходе исследования корпоративного прикладного программного обеспечения, проведенного Statista в 2020 году, в котором сообщается, что 50% программного обеспечения CRM респондентов были получены от поставщика программного обеспечения как услуги ( SaaS ), демонстрируют растущую актуальность гибких платформ CRM No-Code таких как AppMaster. .

Системы No-Code CRM подходят для крупных корпораций и все чаще используются малым и средним бизнесом (SMB). По мере развития технологий внедряются более сложные функции, что еще больше делает CRM No-Code стандартом в различных секторах бизнеса. Прогнозы исследовательских фирм, таких как Gartner, предсказывают, что к 2024 году 65% всех разработок приложений будут осуществляться на платформах no-code, что указывает на заметное увеличение внедрения различных бизнес-функций, включая CRM.

Важность No-Code CRM также возрастает в связи с глобальным переходом к удаленным операциям и растущим распространением распределенных команд. Опрос IDC, проведенный в 2020 году, показал, что к этому году 72% сотрудников будут работать удаленно, что подчеркивает потребность в инструментах, которые можно адаптировать к цифровой децентрализованной рабочей силе. Решения No-Code CRM с их гибкостью, настраиваемым дизайном приложений, доступом к данным в режиме реального времени и независимой от платформы функциональностью становятся важными инструментами для управления взаимоотношениями с клиентами в эту новую эру работы.

В заключение, No-Code CRM представляет собой фундаментальную трансформацию того, как организации подходят к управлению взаимоотношениями с клиентами. Устраняя барьеры традиционного кодирования и предлагая визуально управляемые модульные решения, он позволяет более широкому кругу пользователей взаимодействовать с технологиями. Это способствует более гибкому и адаптивному подходу к управлению отношениями с клиентами. По мере развития технологий роль No-Code CRM, скорее всего, будет расширяться и укрепляться, что сделает ее ключевым компонентом бизнес-стратегий организаций любого размера.