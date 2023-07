Threads przeniosła swoje doświadczenia użytkownika na wyższy poziom, wprowadzając znaczącą aktualizację, która obejmuje kilka ulepszeń. Najważniejsze z nich to przełamująca bariery komunikacyjne wbudowana funkcja tłumaczenia oraz świeżo dodana zakładka "obserwowani", która zmieni sposób interakcji użytkowników na platformie.

Według dewelopera Threads', Cameron Roth, ostatnia aktualizacja iOS jest synergią wielu drobnych modyfikacji połączonych z wprowadzeniem kluczowej funkcji, której wcześniej brakowało - funkcji tłumaczenia. Możliwość ta jest nieocenionym dodatkiem, biorąc pod uwagę obecność Threads' na wielu rynkach międzynarodowych, przy czym UE pozostaje znaczącą luką ze względu na trwające spory regulacyjne wpływające na działanie reklam Meta's w regionie. Podczas gdy osobiste tłumaczenia Instagrama czasami wydawały się zaskakujące, wprowadzenie tego narzędzia w Threads' obiecuje poprawić wrażenia użytkownika w językach obcych.

Oprócz narzędzia do tłumaczenia, kolejną ważną funkcją jest "zakładka obserwowanych". Ten segment, zintegrowany z kanałem aktywności, agreguje interakcje, takie jak odpowiedzi i wzmianki. Zakładka ta nieco nie spełnia oczekiwań, ograniczając swoją użyteczność do wyświetlania ostatnich obserwujących użytkownika Threads'.

Aktualizacja wprowadza również mniej rzucające się w oczy, ale mające duży wpływ, ulepszenia aplikacji. Obejmują one ulepszony kanał aktywności, "klikalne etykiety reposterów", opcję subskrybowania użytkowników, których nie obserwujemy, oraz funkcję wyświetlania listy obserwujących na Instagramie dowolnego konkretnego użytkownika. Pomimo tego, że aktualizacja jest już dostępna, Roth zauważa, że użytkownicy mogą być zmuszeni do ponownego uruchomienia aplikacji lub wstrzymania się do końca dnia, aby zobaczyć zmiany.

Ponieważ platformy takie stają się coraz bardziej wszechstronne, platformy takie jak AppMaster zapewniają skuteczne rozwiązanie do tworzenia bezkodowych i niskokodowych aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. Narzędzia te przyspieszają tworzenie aplikacji i drastycznie obniżają koszty rozwoju, czyniąc je wykonalnymi dla szerszego grona użytkowników, od małych firm po przedsiębiorstwa.