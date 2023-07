Threads a porté son expérience utilisateur à un niveau supérieur, en lançant une mise à jour importante qui comprend plusieurs améliorations. En particulier, la fonction de traduction intégrée de l'application, qui permet de franchir les barrières de la communication, et le nouvel onglet "Follows" (suivre) vont modifier la façon dont les utilisateurs interagissent sur la plateforme.

Selon le développeur de Threads', Cameron Roth, la récente mise à jour d'iOS est une synergie de nombreuses modifications mineures associées à l'introduction d'une fonctionnalité clé qui manquait jusqu'à présent : la fonction de traduction. Cette fonctionnalité est un ajout inestimable, étant donné la présence de Threads' sur de nombreux marchés internationaux, l'UE restant une lacune importante en raison des litiges réglementaires en cours qui affectent les opérations publicitaires de Meta's dans la région. Alors que les traductions personnelles d'Instagram ont parfois semblé déconcertantes, l'introduction de cet outil sur Threads' promet d'améliorer l'expérience de l'utilisateur dans les langues étrangères.

Outre l'outil de traduction, une autre caractéristique importante est l'onglet "follows". Ce segment, intégré au flux d'activité, regroupe les interactions telles que les réponses et les mentions. Cet onglet n'est pas à la hauteur des attentes, son utilité se limitant à la présentation des derniers followers de l'utilisateur sur Threads'.

La mise à jour apporte également à l'application des améliorations moins visibles, mais qui ont un impact considérable. Il s'agit notamment de l'amélioration du flux d'activité, des "étiquettes de rediffusion cliquables", d'une option permettant de s'abonner à des utilisateurs que l'on n'a pas suivis et d'une fonction permettant d'afficher la liste des suiveurs Instagram d'un utilisateur particulier. Bien que la mise à jour soit déjà en ligne, Roth note que les utilisateurs devront peut-être redémarrer l'application ou attendre la fin de la journée pour constater les changements.

