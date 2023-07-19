Threads 的用户体验更上一层楼，推出了包括多项增强功能在内的重大升级。最值得注意的是，该应用打破沟通障碍的内置翻译功能和新推出的 "关注 "选项卡将重塑用户在该平台上的互动方式。

据Threads' 开发商Cameron Roth ，最近的iOS更新是众多小改动与之前缺失的关键功能--翻译功能--的结合。鉴于Threads' ，该功能是一项非常有价值的新增功能，因为Instagram在众多国际市场上都有业务，而欧盟由于持续的监管纠纷影响了该地区的Meta's ，因此仍然是一个重要的空白。虽然Instagram的个人翻译有时显得莫名其妙，但在Threads' ，这一工具的推出有望提升用户的外语体验。

除翻译工具外，"关注选项卡 "是另一个突出功能。该板块集成到活动提要中，汇集了回复和提及等互动。该标签与预期略有差距，其作用仅限于展示用户最近的Threads' 。

此次更新还对应用进行了一些不那么显眼但却极具影响力的改进。这些改进包括增强的活动反馈、"可点击的回帖标签"、订阅未关注用户的选项，以及调出任何特定用户的Instagram关注者列表的功能。尽管更新已经上线，但Roth ，用户可能需要重启应用或等到当天结束才能看到变化。

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