Threads heeft zijn gebruikerservaring naar een hoger niveau getild met de lancering van een significante upgrade die verschillende verbeteringen bevat. Met name de communicatiebarrière doorbrekende ingebouwde vertaalfunctie van de app en een vers gemunt 'volgt'-tabblad zullen de interactie tussen gebruikers op het platform een nieuwe vorm geven.

Volgens Threads' ontwikkelaar, Cameron Roth, is de recente iOS update een synergie van talrijke kleine wijzigingen in combinatie met de introductie van een belangrijke functie die eerder ontbrak - de vertaalfunctionaliteit. Deze mogelijkheid is van onschatbare waarde gezien de aanwezigheid van Threads' op tal van internationale markten, waarbij de EU een belangrijke leemte blijft als gevolg van aanhoudende geschillen over regelgeving die van invloed zijn op de advertentieactiviteiten van Meta's in de regio. Terwijl de persoonlijke vertalingen van Instagram af en toe verbijsterend leken, belooft de introductie van deze tool in Threads' de ervaring van de gebruiker in vreemde talen te verbeteren.

Naast de vertaaltool is een andere prominente functie het 'volgtabblad'. Dit segment, geïntegreerd in de activiteitenfeed, verzamelt interacties zoals reacties en vermeldingen. Dit tabblad voldoet niet helemaal aan de verwachtingen en beperkt zich tot het tonen van de recente Threads' volgers van de gebruiker.

De update introduceert ook minder opvallende, maar zeer impactvolle verbeteringen aan de app. Deze omvatten een verbeterde activiteitenfeed, 'klikbare reposterlabels', een optie om je te abonneren op gebruikers die je niet volgt en een functie om een lijst met Instagram-volgers van een bepaalde gebruiker op te vragen. Hoewel de update al live is, merkt Roth op dat gebruikers de app mogelijk opnieuw moeten opstarten of moeten wachten tot de dag om de veranderingen te zien.

