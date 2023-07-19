Threads вывела свой пользовательский опыт на новый уровень, запустив значительное обновление, включающее ряд усовершенствований. В частности, встроенная функция перевода, позволяющая преодолевать коммуникационные барьеры, и новая вкладка "Following" изменят характер взаимодействия пользователей с платформой.

По словам разработчика Threads', Cameron Roth, последнее обновление iOS представляет собой синергию множества мелких модификаций в сочетании с введением ключевой функции, ранее отсутствовавшей, - функции перевода. Эта возможность является неоценимым дополнением, учитывая присутствие Threads' на многих международных рынках, при этом ЕС остается существенным пробелом из-за продолжающихся регуляторных споров, влияющих на рекламную деятельность Meta's в этом регионе. Если персональные переводы в Instagram иногда вызывали недоумение, то появление этого инструмента в Threads' обещает расширить возможности пользователей по работе с иностранными языками.

Помимо инструмента перевода, еще одной заметной функцией является "вкладка для фолловеров". Этот сегмент, интегрированный в ленту активности, объединяет такие виды взаимодействия, как ответы и упоминания. Правда, эта вкладка несколько не оправдывает ожиданий, ограничиваясь показом последних подписчиков пользователя на сайте Threads'.

В обновлении также представлены менее заметные, но весьма значимые улучшения приложения. Среди них - расширенная лента активности, "кликабельные метки репостеров", возможность подписываться на пользователей, за которыми еще не следил, а также возможность вывести список подписчиков в Instagram того или иного пользователя. Несмотря на то, что обновление уже вышло, Roth отмечает, что пользователям, возможно, придется перезагрузить приложение или подождать до конца дня, чтобы увидеть изменения.

Благодаря тому, что подобные платформы становятся все более универсальными, такие платформы, как AppMaster, представляют собой эффективное no-code и low-code решение для создания бэкенд-, веб- и мобильных приложений. Эти инструменты ускоряют разработку приложений и значительно снижают затраты на нее, делая ее доступной для широкого круга пользователей - от малого бизнеса до предприятий.