Threads levou a sua experiência de utilizador para o próximo nível, lançando uma atualização significativa que inclui várias melhorias. Em particular, a funcionalidade de tradução incorporada da aplicação, que quebra as barreiras de comunicação, e o recém-criado separador "follows" (seguir) vão alterar a forma como os utilizadores interagem na plataforma.

De acordo com o programador do Threads', Cameron Roth, a recente atualização do iOS é uma sinergia de numerosas modificações menores, juntamente com a introdução de uma caraterística fundamental que anteriormente não existia - a funcionalidade de tradução. A capacidade é uma adição inestimável, dada a presença do Threads' em vários mercados internacionais, sendo que a UE continua a ser uma lacuna significativa devido às disputas regulamentares em curso que afectam a operação de anúncios do Meta's na região. Embora as traduções pessoais do Instagram tenham ocasionalmente parecido desconcertantes, a introdução desta ferramenta em Threads' promete melhorar a experiência do utilizador em línguas estrangeiras.

Para além da ferramenta de tradução, outra caraterística proeminente é o "separador de seguidores". Este segmento, integrado no feed de actividades, agrega interacções como respostas e menções. Este separador fica ligeiramente aquém das expectativas, limitando a sua utilidade a mostrar os seguidores recentes do utilizador em Threads'.

A atualização também introduz melhorias menos visíveis, mas com grande impacto, na aplicação. Estas incluem um feed de actividades melhorado, "etiquetas de reposter clicáveis", uma opção para subscrever utilizadores que não foram seguidos e uma funcionalidade para obter uma lista dos seguidores do Instagram de um determinado utilizador. Apesar de a atualização já estar disponível, Roth refere que os utilizadores poderão ter de reiniciar a aplicação ou esperar até ao final do dia para ver as alterações.

