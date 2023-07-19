Threads çeşitli iyileştirmeler içeren önemli bir yükseltme başlatarak kullanıcı deneyimini bir sonraki seviyeye taşıdı. En önemlisi, uygulamanın iletişim engellerini aşan yerleşik çeviri özelliği ve yeni basılmış bir "takip et" sekmesi, kullanıcıların platformda nasıl etkileşimde bulunacağını yeniden şekillendirecek şekilde ayarlanmış.

Threads' geliştiricisi Cameron Roth göre, en son iOS güncellemesi, daha önce eksik olan önemli bir özelliğin - çeviri işlevselliğinin - tanıtımıyla eşleştirilmiş çok sayıda küçük değişikliğin bir sinerjisidir. AB'nin, Meta's bölgedeki reklam operasyonunu etkileyen devam eden düzenleyici anlaşmazlıklar nedeniyle önemli bir boşluk olarak kalmasıyla birlikte, Threads' çok sayıda uluslararası pazardaki varlığı göz önüne alındığında, yetenek paha biçilmez bir ektir. Instagram'ın kişisel çevirileri zaman zaman kafa karıştırıcı görünse de, bu aracın Threads' tanıtılması, kullanıcının yabancı dillerdeki deneyimini geliştirmeyi vaat ediyor.

Çeviri aracının yanı sıra öne çıkan bir diğer özellik ise 'takip et sekmesi'. Etkinlik akışına entegre edilen bu bölüm, yanıtlar ve bahsetmeler gibi etkileşimleri bir araya getirir. Bu sekme beklentilerin biraz gerisinde kalıyor ve faydasını kullanıcının en son Threads' takipçilerini sergilemekle sınırlıyor.

Güncelleme ayrıca uygulamada daha az göze çarpan ancak oldukça etkili iyileştirmeler sunuyor. Bunlara gelişmiş etkinlik akışı, "tıklanabilir yeniden gönderi etiketleri", takip edilmeyen kullanıcılara abone olma seçeneği ve belirli bir kullanıcının Instagram takipçilerinin listesini çıkarma özelliği dahildir. Güncellemenin halihazırda yayında olmasına rağmen Roth, kullanıcıların değişikliklere tanık olmak için uygulamayı yeniden başlatmaları veya gün sona erene kadar beklemeleri gerekebileceğini belirtiyor.

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